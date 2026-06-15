Ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία με το Ιράν

Οι αντιδράσεις στο Ισραήλ για την συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τον Λίβανο.

Δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας «Yedioth Ahronoth» γράφει ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει κάνει ξεκάθαρο στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη «λιβανική ρήτρα» της συμφωνίας με το Ιράν.

Ισραηλινές πηγές κάνουν λόγο ότι ο Νετανιάχου έχει πει στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τον Λίβανο και ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις θέσεις που κατέχει σήμερα.

Προσθέτουν μάλιστα ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για την αποτροπή της απειλής από τη «Χεζμπολάχ», συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής υποδομών και της απάντησης σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις έλαβαν την πλήρη στήριξη των υπουργών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου (καμπινέτ), καθώς, βάσει των μεταξύ τους συμφωνιών, το Ισραήλ προασπίζει τα συμφέροντά του στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Τραμπ πως η «ενοποίηση των μετώπων» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία ιρανική επιρροή στον Λίβανο».

Υψηλόβαθμες ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι «αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να αντιταχθούμε αποφασιστικά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, εάν μας ζητηθεί να αποσυρθούμε από την περιοχή». Μέχρι στιγμής, ο πρωθυπουργός «διατηρεί σταθερή στάση και καταφέρνει να αποτρέπει τέτοιου είδους ιρανικές αξιώσεις».

Κατς: Δεν θα αποσυρθούμε από τον Λίβανο

Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές που έχει καταλάβει στον Λίβανο και, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ λόγω γεγονότων στον Λίβανο, το Ισραήλ θα απαντήσει, προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε συνομιλία με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, του Ιράκ και της Τουρκίας– τόνισε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου πρέπει να σταματήσουν εντελώς και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου.

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