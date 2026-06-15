O Καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης εξελέγη νέος Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης

O Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης εξελέγη νέος Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Πρύτανη, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του νέου εκλεγμένου Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12.06.2026 με μυστική, ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η νέα Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θητεία από 01.09.2026 έως 31.08.2030, είναι:

• Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Πρύτανης







• Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος), Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Yποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας







• Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης), Αντιπρύτανης Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης







• Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων), Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

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