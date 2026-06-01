Ζελένσκι: Χτυπήσαμε ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση

Η Ουκρανία έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική περιφέρεια Γιάροσλαβλ και το εργοστάσιο χημικών Azot στην περιφέρεια Τούλα, ανέφερε με ανάρτησή του στο «Χ» ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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«Οι πολεμιστές μας έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή μακροπρόθεσμων κυρώσεων εναντίον σημαντικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Ρωσίας και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Πάνω από 700 χιλιόμετρα από τα κρατικά μας σύνορα, στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, πολεμιστές του SSU έπληξαν μια πετρελαϊκή εγκατάσταση που ήταν σημαντική για τα αποθέματα του επιτιθέμενου κράτους.

Οι πολεμιστές του στρατού μας έφτασαν στους στόχους τους στην περιοχή Τούλα της Ρωσίας – συγκεκριμένα, στο εργοστάσιο Azot, του οποίου η λειτουργία είναι κρίσιμη για τις δυνατότητες παραγωγής εκρηκτικών. Επιβλήθηκαν περιορισμοί εναέριας κυκλοφορίας σε έξι ρωσικά αεροδρόμια και συνολικά, από χθες το βράδυ, 28 περιοχές της Ρωσίας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού αεροπορικής επιδρομής», αναφέρει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

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Σύμφωνα με τον Ζελένσκι «υπήρξαν επίσης χτυπήματα στη στρατιωτική εφοδιαστική των κατοχικών δυνάμεων στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας. Η Ουκρανία εκτελεί το σχέδιό της για μακροπρόθεσμες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σχετικά με τα μεσαίου βεληνεκούς χτυπήματα σε απάντηση στην άρνηση της Ρωσίας να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε προσφέρει στη ρωσική ηγεσία κάθε δυνατή μορφή διαπραγματεύσεων – και η μόνη απάντηση ήταν η συνέχιση της επιθετικότητας και οι προσπάθειες επέκτασής της. Είναι λογικό ότι ο πόλεμος επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε. Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη. Δόξα στην Ουκρανία!».

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