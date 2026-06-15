Επέστρεψε στο Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου

Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε δυο μήνες μετά στο Happy Day καθώς όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα στον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε στον αέρα της εκπομπής όλα όσα έζησε αυτό το διάστημα στο πλευρό του, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Είναι μέρα χαράς σήμερα και είπα δεν θα κλάψω, αλλά με το που μπήκα μου "καρφώθηκε" η ημέρα που έφυγα σφαίρα από αυτή την καρέκλα... Αλλά όλα καλά, δόξα τω Θεώ γυρίσαμε στο σπίτι μας. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά.

«Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε την 1η Μαΐου», περιέγραψε.

Όπως εξομολογήθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου, δεν άφησε τα παιδιά τους να δουν τον πατέρα τους στην εντατική, καθώς ήθελαν να τον δουν καλά: «Ποτέ δεν άφησα να περάσει από το μυαλό τους κάτι αρνητικό, τους έλεγα ότι θέλει χρόνο και όλα θα πάνε καλά. Έλεγα ότι εφόσον αυτή η εικόνα είναι προσωρινή, θα πρέπει να έχουν την εικόνα που είχαν για τον πατέρα τους», σημείωσε μεταξύ άλλων.

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