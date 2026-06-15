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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Νέοι γενικοί γραμματείς στα υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας
μαξιμου
clock 11:53 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την τοποθέτηση τεσσάρων νέων γενικών γραμματέων στα υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Ναυτιλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ειδικότερα, η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία, έχει ως εξής:

Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ευάγγελος Κυριαζόπουλος

Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού: Ολυμπία Βικάτου

Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Eμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης

Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Φώτης Μάγγος

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