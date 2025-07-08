Μεταναστευτικό: Νέα αποβίβαση τα ξημερώματα νότια του Ηρακλείου - Αντιδράσεις στην Αγία Γαλήνη

Στο λιμάνι της Aγίας Gαλήνης έφτασαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα 162 ακόμα μετανάστες που διασώθηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά νότια της Γαύδου το βράδυ της Δευτέρας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν αντιδράσεις από τους κατοίκους για την παρουσία των μεταναστών στο λιμάνι οι οποίοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την αποβίβασή τους από τα λεωφορεία.

Νέα αφίξεις και στα νότια του Ηρακλείου

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες, 38 άτομα αποβιβάστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στις Τρεις Εκκλησιές και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο.

Επίσης 48 μεταφέρονται με φορτηγό πλοίο στα Καλά Λιμάνια.

Επίσης, σε ένα τρίτο περιστατικό, 30 άτομα αποβιβάστηκαν στην παραλία του Τσούτσουρα.

Το Λιμενικό Σώμα με τη βοήθεια τοπικών αρχών προχωρά σε μια πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης. Όλοι θα μεταφερθούν, εντός της ημέρας, στον προσωρινό χώρο υποδοχής στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Απανωτά τα περιστατικά

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκατοντάδες μετανάστες έχουν φθάσει στην Κρήτη μόνο σε λίγες ώρες με την κατάσταση στο μέτωπο από τη Λιβύη να είναι ασφυκτική για το νησί.

Σε άλλες δύο ακόμα ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Γαύδου από χθες το πρωί περισυνελέγησαν τουλάχιστον 489 άτομα

Από χθες τα μεσάνυχτα μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας περισσότερα από 600 άτομα είχαν αποβιβαστεί προκαλώντας προβληματισμό στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις Λιμενικές Αρχές

Μόνο στο λιμάνι της Παλαιόχωρας μεταφέρθηκαν χθες 408 που διασώθηκαν από το λιμενικό και την Frontex στην ανοιχτή θάλασσα. Την ίδια ώρα στους Καλούς Λιμένες στα Νότια του Ηρακλείου έφτασαν με δύο ακόμη βάρκες συνολικά 68 μετανάστες.

Σε ακατάλληλες συνθήκες η φιλοξενία τους

Στο χώρο του λιμανιού στο Ρέθυμνο με συνθήκες καύσωνα φιλοξενούνται οι 442 μετανάστες που εντοπίστηκαν ανοικτά της Αγίας Γαλήνης. Σταδιακά η αποχώρηση τους απο την Τετάρτη ενώ έντονη είναι η δυσαρέσκεια από την αυτοδιοίκηση για τους χειρισμούς του υπουργείου

Την προσεχή Τετάρτη, θα φύγουν από το Ρέθυμνο για την Αθήνα 242 άτομα και υπόλοιποι διαδοχικά θα επιβιβαστούν με τη σειρά τους σε πλοία για την Αθήνα, την Παρασκευή και το Σάββατο.

Την ίδια ώρα, στο πρώην ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου φιλοξενούνται 236 άτομα που έφτασαν με τρεις καραβιές στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Χθες βράδυ αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής 169 άτομα με προορισμό τη Μαλακάσα, και σήμερα οι υπόλοιποι.

