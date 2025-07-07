Κρήτη: Βραδινή επιχείρηση για μετανάστες στα νότια - Εντοπίστηκαν πάνω από 150

Σε μια ακόμη σημαντική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σε συνεργασία με τη δύναμη της FRONTEX και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, εντόπισε και περισυνέλεξε άλλους 162 μετανάστες που επέβαιναν σε τρεις υπερφορτωμένες λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, νωρίς το βράδυ της Δευτέρας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά από σχετική ειδοποίηση από πλοίο της FRONTEX που περιπολούσε στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να λάβουν τις πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη φροντίδα από τις αρμόδιες αρχές.

Να σημειωθεί ότι σε άλλες δύο ακόμα ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Γαύδου από το πρωί περισυνελέγησαν τουλάχιστον 489 άτομα.

Η πρώτη επιχείρηση έλαβε χώρα νωρίς το πρωί όταν πλοίο της δύναμης Frontex εντόπισε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου όπου επέβαιναν περίπου 230 άτομα.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν εντοπίστηκαν τρεις ακόμη λέμβοι με 259 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο και ολοκλήρωσαν την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: 2 εκατ. ευρώ για τις πυρόπληκτες περιοχές - "Κόκκινα" τέσσερα σπίτια

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή ακόμα 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις πρότεινε η Εισαγγελέας