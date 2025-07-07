Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή ακόμα 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις πρότεινε η Εισαγγελέας

Με μία πρόταση – καταπέλτη, η εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εντεταλμένη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, Χαρίκλεια Θάνου, ζήτησε την ενοχή ακόμα 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2020.

Οι κατηγορούμενοι, κυρίως από την περιοχή της Φθιώτιδας, κατηγορούνται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης και, κάποιοι εξ αυτών, για χρήση πλαστού εγγράφου. Έλαβαν επιδοτήσεις με βάση εκτάσεις (βοσκοτόπια) τις οποίες εκμίσθωναν, είτε από γεωργικό συνεταιρισμό, είτε από ιδιώτες, μέλη των οικογενειών τους ή μη ενώ κάποιες εξ αυτών κατά την κατηγορία είναι δημόσιες και δασικές.

Η εισαγγελέας στην αγόρευση της στο Δικαστήριο επέρριψε ευθύνες και στα μέλη του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα οποία όπως τόνισε θα έπρεπε να μεταβούν στο σημείο και να διενεργήσουν ελέγχους ενώ στηλίτευσε και την πρακτική της αλλαγής συνεχώς των κριτηρίων χορήγησης των επιδοτήσεων από τον οργανισμό.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα όπως τόνισε να στερηθούν τα χρήματα κάποιοι που είχαν πραγματικά γεωργική δραστηριότητα. «Αυτό οδήγησε στο φαινόμενο να μη γίνεται κανένας πραγματικός έλεγχος, παρά τις ενδείξεις παραποιήσεως και απάτης κι αυτός είναι ένας λόγος που ελέγχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ από το γραφείο μας» είπε η κυρία Θάνου.

Επιπλέον, τόνισε ότι όλα αυτά τα χρήματα «τα στερήθηκε κάποιος που πραγματικά έχει γεωργική δραστηριότητα και παλεύει να προβεί στις καλλιέργειες του. Έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε ανεξαρτήτως εγκυκλίων να μεταβεί στο σημείο και να δει αν υπάρχει πραγματικά η δηλωθείσα δραστηριότητα. Εκεί θα έβλεπαν ότι υπήρχαν ζώα, ο βοσκότοπος ήταν παραγωγικός στην πραγματικότητα».

Με την πρόταση της, η εισαγγελέας ζήτησε τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας προκειμένου να ελεγχθούν πέντε μάρτυρες για ψευδορκία, δύο πρόσωπα για ηθική αυτουργία στην ψευδορκία και ένα πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση.

Επιπλέον, η εισαγγελέας τόνισε ότι τις ευθύνες του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τις εξετάσει στην υπόθεση της Α. Β., ιδιοκτήτριας ΚΥΔ στο Δομοκό, σε βάρος της οποίας υπάρχει ανοιχτή δικογραφία για κακουργηματική πλαστογραφία.

Η υπόθεση που εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη ήρθε στο φως έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ομάδα φερόμενων ως «αγροτών» είχαν υποβάλει στο ίδιο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων πλαστά μισθωτήρια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 12 από τους εμπλεκόμενους φέρονται να έχουν αποκομίσει συνολικά παράνομα οφέλη άνω των 440.000 ευρώ, με τις επιδοτήσεις που ελάμβανε ο καθένας να κυμαίνονται από 13.000 έως και 91.000 ευρώ.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και ο 84χρονος, πρώην πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού Μακρυρράχης. Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι ο συνεταιρισμός έχει νόμιμα δικαιώματα νομής βοσκής επί των εν λόγω εκτάσεων από το 1935, επικαλούμενος σχετικές αποφάσεις που, όπως είπε, το επιβεβαιώνουν.

Οι άλλοι 12 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την τέλεση οποιαδήποτε παράνομης ενέργειας. Όπως υποστηρίζουν, η εγκύκλιος αυτή δεν απαιτούσε να υπάρχει ούτε γεωργική παραγωγή ούτε ζωικό κεφάλαιο για τη λήψη της επιδότησης, αλλά μοναδικό κριτήριο ήταν η διατήρηση των βοσκοτόπων σε «καλή γεωργική κατάσταση», να μην ξεπερνά, δηλαδή, σε ύψος τα 70 εκατοστά.

Η υπερασπιστική τους γραμμή είναι ότι τα μισθωτήρια που προσκόμισαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λάβουν επιδότηση ήταν γνήσια και όχι πλαστά. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 21 Ιουλίου.

