Αναστολή κινητοποιήσεων μετά τις δεσμεύσεις του Δήμου Φαιστού για την ασφάλεια των εργαζομένων

Την έντονη ανησυχία του για τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας κατά τον καθαρισμό της λαϊκής αγοράς των Μοιρών εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων, μετά από σειρά ατυχημάτων και επιθέσεων σε προσωπικό καθαριότητας. Μετά από συνάντηση με τη δημοτική αρχή και τις δεσμεύσεις για λήψη μέτρων προστασίας, το Δ.Σ. αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις.

Αναλυτικά και σύμφωνα με ανακοίνωση:

Μετά από τα απανωτά περιστατικά ατυχημάτων, προπηλακισμών αλλά και ξυλοδαρμού εργαζομένων στην καθαριότητα της λαϊκής αγοράς των Μοιρών του Δήμου Φαιστού, ως σύλλογος θεωρούμε ότι με τις συνθήκες με τις οποίες διεξάγονται σήμερα οι εργασίες καθαρισμού, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε αργά ή γρήγορα κάποιο σοβαρό δυστύχημα. Το θέμα είχε συζητηθεί σε πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο και είχε αποφασιστεί να προκηρυχτεί ,ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχή από την εργασία του Σαββατοκύριακου για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στο Δήμο Φαιστού, αφού όμως πρώτα γίνει συνάντηση με τη δημοτική αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Δ.Σ με το Δήμαρχο Φαιστού κο Νικολιδάκη και τον Αντιδήμαρχο , αρμόδιο για θέματα υπαίθριου εμπορίου , κο Μανιουδάκη . Θέσαμε υπόψη της δημοτικής αρχής την ανησυχία μας για τις συνθήκες με τις οποίες διεξάγεται ο καθαρισμός της λαϊκής αγοράς και ειδικότερα ζητήσαμε:

Να οριστεί Επόπτης λαϊκής αγοράς , ο οποίος θα φροντίσει να εφαρμόζεται ο κανονισμός λειτουργίας, γεγονός που από μόνο του θα διευκολύνει την επίσπευση των εργασιών καθαρισμού και την απόδοση του δρόμου σε κυκλοφορία.

Να γίνει άμεση επικοινωνία με την Αστυνομία και την Τροχαία Ηρακλείου, ούτως ώστε να υπάρχει αστυνόμευση τουλάχιστον την ώρα που διεξάγονται οι εργασίες καθαρισμού.

Να γίνει συνάντηση της δημοτικής αρχής με τον τοπικό εμπορικό σύλλογο , ώστε να τεθεί το θέμα της προστασίας των εργαζομένων από τους ίδιους τους καταστηματάρχες .

Να προγραμματιστεί η μεταφορά της λαϊκής σε άλλο ασφαλή και λειτουργικό χώρο και όχι σε τμήμα εθνικής οδού όπως είναι χαρακτηρισμένη η οδός όπου διεξάγεται σήμερα.

Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να διορθώσει την κατάσταση προκειμένου να διεξάγονται οι εργασίες καθαρισμού με ασφάλεια για τους εργαζόμενους και ότι άμεσα θα επικοινωνήσει με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και με τον εμπορικό σύλλογο. Για την μεταφορά της λαϊκής αγοράς όμως ήταν αρνητικός τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Με αυτά τα δεδομένα , το Δ.Σ αποφάσισε να αναστείλει την κινητοποίηση , ως ένδειξη καλής θέλησης, σε αναμονή των ενεργειών της δημοτικής αρχής για την προστασία των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Φαιστού

Η ΥΓΕΙΑ , Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕ

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