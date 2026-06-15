Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Επιστρέφει στη φυλακή - Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε το βούλευμα αποφυλάκισης

Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακισθείς Αλέξανδρος Γιωτόπουλος που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν, καθώς το Ε΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, αναίρεσε το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκισή του.

Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με βούλευμά του αναίρεσε το βούλευμα του Εφετείου Πειραιά και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί για να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ανέθεσε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη να μελετήσει το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά.

Ο Σοφοκλής Λογοθέτης αφού μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια, αλλά δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση του πολύισοβιτη και έτσι άσκησε αναίρεση στο επίμαχο βούλευμα.

Η πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης ήταν η 5η κατά σειρά προσπάθειά του για αποφυλάκιση, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου Πειραιά.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά την έκδοση του βουλεύματος του Αρείου Πάγου και σύμφωνα με την ποινική νομοθεσία, θεωρητικά, θα παραμείνει ακόμα ένα έτος στις φυλακές, έως ότου συμπληρώσει 25 χρόνια.

Εκτός του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις τα μέλη της 17Ν, Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

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