Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια διαρκείας του ευρωπαίου ΟΦΗ

Από σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, είναι πλέον διαθέσιμα για τους φιλάθλους του ΟΦΗ, τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής σεζόν 2025-26, με κεντρικό σύνθημα: “Με τον Όμιλο στους Ομίλους”.

Με επίκεντρο την οικογένεια και τα παιδιά, τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026–27 περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελλο, ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φιλικές αναμετρήσεις.

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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για τις θύρες 9, 10, 11, 12, 13, 14 σε κάθε εισιτήριο διαρκείας γονέα/κηδεμόνα αντιστοιχεί ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για το παιδί του, εφ’ όσον αυτό έχει γεννηθεί από 01.01.2011 και μετά. Για κάθε επιπλέον παιδί, πέραν του πρώτου, ισχύει έκπτωση 50%.

Για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει έκπτωση 50% στο εισιτήριο διαρκείας κάθε επιπλέον παιδιού πέραν του πρώτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εντός 15 ημερών από την αγορά του οικογενειακού πακέτου εισιτηρίων, θα πρέπει να αποσταλεί στο [email protected] αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, διαφορετικά η ΠΑΕ θα ακυρώσει το ΠΑΙΔΙΚΟ εισιτήριο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την σεζόν 2026-27 θα διεξαχθεί σε δυο περιόδους:

1η περίοδος: Από την Δευτέρα 15/6 ως την Κυριακή 5/7

Ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας με έκπτωση (σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων διαρκείας 2025-26)

(σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων διαρκείας 2025-26) Νέα διαρκείας με έκπτωση (δικαιούχοι έκπτωσης ΜΟΝΟ όσοι αγόρασαν εισιτήριο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026 και δεν ήταν κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας την σεζόν 2025-26).

2η περίοδος: Από τη Δευτέρα 6/7 στις 09:00 ως την Κυριακή 2/8

Νέα διαρκείας, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Οι εκπτώσεις στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας θα ισχύσουν ως τις 23:59 της 5ης Ιουλίου 2026 .

Αναλυτικά για ποιους ισχύουν οι εκπτώσεις επιβράβευσης στο κανονικό εισιτήριο:

Οι εκπτώσεις έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης, όπως αυτό ανακοινώθηκε στις αρχές της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 (Κατηγορία Bronze: 1.200 – 1.750 πόντοι, Κατηγορία Silver: 1.800 – 2.350 πόντοι, Κατηγορία Gold: 2.400 πόντοι και άνω).

Έχει προστεθεί extra έκπτωση για τους φιλάθλους που παρακολούθησαν τον Τελικό Κυπέλλου 2026 και τον αγώνα του Super Cup 2026.

-30%:

Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, με κατηγορία επιβράβευσης Gold, που αγόρασαν εισιτήριο στο Super Cup Betsson 2026 και στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson 2026.

-25%:

Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, με κατηγορία επιβράβευσης Silver, που αγόρασαν επίσης εισιτήριο στο Super Cup Betsson 2026 και στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson 2026. Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, με κατηγορία επιβράβευσης Gold, που αγόρασαν επίσης εισιτήριο στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026.

-20%:

Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, με κατηγορία επιβράβευσης Bronze, που αγόρασαν επίσης εισιτήριο στο Super Cup Betsson 2026 και στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson 2026. Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, με κατηγορία επιβράβευσης Silver, που αγόρασαν επίσης εισιτήριο στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026. Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, με κατηγορία επιβράβευσης Gold, που θα ανανεώσουν. Για όσους αγόρασαν εισιτήριο στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, χωρίς να είναι κάτοχοι διαρκείας της σεζόν 2025-26.

-15%:

Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, με κατηγορία επιβράβευσης Bronze, που αγόρασαν επίσης εισιτήριο στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026. Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, με κατηγορία επιβράβευσης Silver, που θα ανανεώσουν.

-10%:

Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, με κατηγορία επιβράβευσης Bronze, που θα ανανεώσουν. Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, χωρίς κατηγορία επιβράβευσης, που αγόρασαν εισιτήριο στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson 2026.

-5%:

Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26, χωρίς κατηγορία επιβράβευσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ: Δικαιούχοι έκπτωσης 50% στο εισιτήριο διαρκείας σε όλες τις θύρες εκτός VVIP και VVIP Club 1, είναι τα παιδιά ως 15 ετών (γεννημένα από 01.01.2011 κι έπειτα). Δεν απαιτείται Κάρτα Φίλου.

Ο γονέας / κηδεμόνας προσθέτει τον ΑΜΚΑ του ανήλικου τέκνου κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

*Όσοι ανήλικοι 15-18 ετών θέλουν να αποκτήσουν “Κανονικό” εισιτήριο, θα πρέπει ο γονέας / κηδεμόνας του εκάστοτε ανηλίκου να καταχωρήσει το αγορασμένο εισιτήριο διαρκείας στο δικό του gov.gr Wallet. Εκτός της περίπτωσης που ο ανήλικος 15-18 ετών, διαθέτει ατομικούς κωδικούς Taxisnet και είναι εγγεγραμμένος στο Ε.Μ.Επ, όπου θα μπορεί να καταχωρήσει ο ίδιος το εισιτήριό του στο gov.gr Wallet.

ΑΝΕΡΓΟΙ: Εισιτήρια διαρκείας για ανέργους, με βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, με έκπτωση 50% ΜΟΝΟ στη Θύρα 13.

Η βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να εκδοθεί και να αποσταλεί (την ημέρα έκδοσης) στο [email protected] εντός 15 ημερών από την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας και να συνοδεύεται από τον αριθμό εισιτηρίου, διαφορετικά η ΠΑΕ θα ακυρώσει το εισιτήριο.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Εισιτήρια διαρκείας για φοιτητές, με πάσο σε ισχύ ή βεβαίωση σπουδών, με έκπτωση 50% ΜΟΝΟ στη Θύρα 13.

Τα δικαιολογητικά (αντίγραφο φοιτητικού πάσου ή βεβαίωση σπουδών) θα πρέπει να αποσταλούν στο [email protected] εντός 15 ημερών από την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας και να συνοδεύονται από τον αριθμό εισιτηρίου, διαφορετικά η ΠΑΕ θα ακυρώσει το εισιτήριο.

ΑΜΕΑ: Τα μεμονωμένα εισιτήρια ΑΜΕΑ καθώς και η θέση του συνοδού (μία ανά εισιτήριο ΑΜΕΑ), είναι δωρεάν και η διάθεσή τους θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας έως και 72 ώρες πριν τον κάθε εντός έδρας αγώνα. Για την έκδοση μεμονωμένου εισιτηρίου ΑΜΕΑ είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας 67% και άνω με ισχύ ως και 31.05.2027. Τα μεμονωμένα εισιτήρια ΑΜΕΑ θα είναι διαθέσιμα στις θύρες 2 & 3. Ο αριθμός των διαθέσιμων μεμονωμένων εισιτηρίων ΑΜΕΑ είναι περιορισμένος.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 δεν θ’ αποθηκεύσει, έστω και προσωρινά, κανένα δεδομένο υγείας.

GOV.gr Wallet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, βάσει νόμου, ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής “GOV.gr Wallet”. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της απ’ όσους δεν την διαθέτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν έχει εμπλοκή στην διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο GOV.gr Wallet από την αγορά του και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.gov.gr/guide

Φίλαθλοι άνω των 67 ετών

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας, αποκλειστικά άνω των 67 ετών, δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο smartphone προκειμένου να «κατεβάσουν» την εφαρμογή “GOV.gr wallet” για την αγορά εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9), ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους.

Η διαδικασία ταυτοποίησης και εκτύπωσης εισιτηρίου για τους άνω των 67 ετών, θα γίνεται καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Online:

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΟΦΗ, στην ενότητα “Εισιτήρια” (www.oficretefc.com)

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με χρεωστικές κάρτες

Με πιστωτικές κάρτες (έως 12 άτοκες δόσεις και πολλά προνόμια με την OFI FC VISA της Τράπεζας Πειραιώς – έως 4 άτοκες δόσεις με όλες τις υπόλοιπες πιστωτικές κάρτες)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2026-27.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ

Η Κάρτα Φίλου ΟΦΗ αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας και απλού εισιτηρίου στους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925.

Η έκδοσή της πρέπει να γίνει πριν την αγορά του εισιτηρίου και θα έχει ισχύ για όλη την αγωνιστική σεζόν 2026-27.

ΟΛΑ τα χρήματα από τη συνδρομή της “Κάρτας Φίλου ΟΦΗ” θα πηγαίνουν στο Ερασιτεχνικό σωματείο για την οικονομική ενίσχυση και την ισχυροποίηση των τμημάτων μας ομάδας μας.

Πατήστε ΕΔΩ για την έκδοση της Κάρτας Φίλου ΟΦΗ!

Πληροφορίες για την αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας

Τηλ: 2810254674 ( καθημερινά : 10:00 – 18:00) E-mail: [email protected]

Γραφεία ΠΑΕ ΟΦΗ – Καντάνου 70 – Γήπεδο ΟΦΗ (δίπλα στη μπουτίκ “OFI Crete FC x Cosmos” (καθημερινά 10:00 – 18:00)