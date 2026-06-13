Κόντης: «Στόχος του ΟΦΗ ο Σιέλης – Να πάμε πιο ψηλά τη νέα σεζόν» (βίντεο)

Στην Κύπρο για το σεμινάριο προπονητικής «Future Coaching: From Grassroots to Senior Level», βρίσκεται ο Χρήστος Κόντης. Ο προπονητής του ΟΦΗ συμμετέχει στη δράση που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Προπονητών με τη «Science of Sports» μαζί με οκτώ ακόμα τεχνικούς και μίλησε για την επόμενη μέρα στους Κρητικούς, αλλά και την προσπάθεια απόκτησης του Κύπριου στόπερ του Παναιτωλικού, Χρήστου Σιέλη.

Ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» μίλησε στην κάμερα του «kerkida.net» και είπε για την παρουσία του στην Κύπρο και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Συνάντησα παλιούς φίλους και θα συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο. Τέτοιες ενέργειες είναι πολύ σημαντικές για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Το συναίσθημα από την κατάκτηση του Κυπέλλου ήταν πολύ όμορφο. Ειδικά στην Κρήτη ο κόσμος αγκάλιασε την ομάδα. Πολλοί βγήκαν στους δρόμους και δημιουργήσαμε καινούργιους φιλάθλους. Είναι πολύ σημαντικό για ομάδες εκτός των «μεγάλων».

Για την έξοδο στην Ευρώπη:

«Είναι πολύ σημαντικό που μετά από πολλά χρόνια ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε εξασφαλισμένη τη συμμετοχή στη League Phase. Είναι μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Θέλουμε να πηγαίνουμε όλο και πιο ψηλά. Μακάρι να συμμετάσχουμε στη League Phase του Europa League».

Για τον στόχο της επόμενης σεζόν:

«Στόχος είναι πάντα ένα βήμα παραπάνω. Να διεκδικήσουμε πλασάρισμα στις υψηλές θέσεις, να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στο Κύπελλο και να έχουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη».

Για το ενδιαφέρον για τον Σιέλη:

«Η ομάδα προχωρά τον προγραμματισμό της και όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχουν στόχοι και παιδιά που κοιτάμε. Τον Χρήστο τον γνωρίζω από παλιά. Σίγουρα είναι στόχος της ομάδας».

Αν είχε προτάσεις από κυπριακές ομάδες και αν θα τον ενδιέφερε να επιστρέψει:

«Δεν μπορώ να πω ότι είχα. Είμαι προπονητής της κυπριακής σχολής και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Κάποια στιγμή και η Κύπρος θα είναι προορισμός για μένα. Θα το δούμε στο μέλλον».

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