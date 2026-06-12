Ερασιτέχνης ΟΦΗ: Ξεκινάει την Δευτέρα 15 Ιουνίου η διάθεση της κάρτας φίλου ΟΦΗ 2026-27 με τιμή 20 ευρώ

Με τιμή στα 20 ευρώ και σύνθημα τη φράση “Oμιλάρα μου” ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, ανακοίνωσε την έναρξη από τις 15 Ιουνίου διάθεσης της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ 2026-27, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παιχνίδια της ομάδας μας, στο Παγκρήτιο στάδιο.

H ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ

Το κόστος της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ 2026-27 είναι 20 ευρώ, τόσο για τα εισιτήρια αγώνα, όσο και για τα εισιτήρια διαρκείας, ισχύει μια φορά το χρόνο και όλα τα έσοδα απο την κάρτα φίλου διατίθενται για τις ανάγκες του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ο οποίος διαθέτει 10 τμήματα-αθλήματα και πάνω απο 2 χιλιάδες αθλητές στις τάξεις του.

Η έναρξη αγοράς της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ 2026-27, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 11 πμ, λίγο νωρίτερα απο την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Παίρνουμε κάρτα φίλου, αγοράζουμε εισιτήριο διαρκείας ή εισιτήριο αγώνα και στηρίζουμε τον “Ευρωπαίο ΟΦΗ μας!”

Πάμε Ομιλάρα!

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κάρτα φίλου ΟΦΗ 2026-27:





-Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ εκδίδεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ το χρόνο και ισχύει για όλη την αγωνιστική σεζόν 2026-27.

– H ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ είναι απαραίτητη για την έκδοση εισιτηρίου αγώνα ή εισιτηρίου διαρκείας.

-Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ κοστίζει 20 ευρώ και τα έσοδα της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ο οποίος διαθέτει 10 αγωνιστικά τμήματα (Βόλεϊ, Μπάσκετ, Στίβος, Πόλο, Κολύμβηση, Ποδόσφαιρο, Σκάκι, Άρση Βαρών, Πυγμαχία, Τροχοσανίδα) και 2 χιλιάδες αθλητές, στις τάξεις του.

-Για τα παιδιά μέχρι 15 ετών, εφ’ όσον συνοδεύονται ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ έκδοση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ. Είναι μια προσφορά του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, στα παιδιά και τους σημερινούς, αλλά και αυριανούς φιλάθλους της ομάδας μας.

-Για την έκδοση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ, είναι απαραίτητη, η αστυνομική ταυτότητα και το e-mail του κάθε κατόχου.

-Η έκδοση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ, γίνεται κάθε μέρα, απο τα γραφεία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ (Ισαύρων 93, πίσω απο τη θύρα 1, γήπεδο ΟΦΗ).

-Η έκδοση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ, γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα απο την πλατφόρμα, More.com.

-Για πληροφορίες, επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2810-311525 (γραφεία Ερασιτέχνη ΟΦΗ, Ισαύρων 93, Καμίνια, Γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης).

Παίρνουμε κάρτα φίλου, αγοράζουμε εισιτήριο διαρκείας ή εισιτήριο αγώνα και στηρίζουμε τον “Ευρωπαίο ΟΦΗ μας!”

Πάμε Ομιλάρα!

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