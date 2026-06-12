ΟΦΗ: Φαβορί ο Μάκης Μπελεβώνης για τη θέση του τιμ μάνατζερ

Ο Μάκης Μπελεβώνης είναι το φαβορί για τη θέση του team manager της ΟΦΗ. Ο Μπελεβώνης αποχώρησε πρόσφατα από τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναιτωλικός, μετά από πολυετή παρουσία στον σύλλογο.

Η σύνδεσή του με τον ΟΦΗ είναι ισχυρή, καθώς αγωνίστηκε στην κρητική ομάδα από το 2001 έως το 2007 και παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους της.

Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις.

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