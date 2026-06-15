Σπανούλης: «Πήρα τη σωστή απόφαση, θέλω να χτίσουμε τον Άρη σε γερές βάσεις» (video)

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου, παρουσιάστηκε σήμερα από την ΚΑΕ Άρης ο Βασίλης Σπανούλης. Τον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος εισέπραξε αποθεωτική υποδοχή από υποστηρικτές του συλλόγου, το απόγευμα της Κυριακής (14/6), με το που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προλόγισαν ο ιδιοκτήτης και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και Νίκος Ζήσης, αντίστοιχα.

«Η ιδέα συνεργασίας με τον Βασίλη «γεννήθηκε» όταν έληξε η συνεργασία του με την Μονακό. Τότε θεωρούσα ότι είναι αδύνατο να γίνει, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν αγαπάς αυτό που κάνεις» επισήμανε, αρχικά, ο Νίκος Ζήσης.

«Ξεκινάει μια νέα εποχή για τον Άρη με τη συνεργασία μας με τον Βασίλη Σπανούλη. Θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι, κάποια στιγμή, στην Ευρωλίγκα. Είμαστε αισιόδοξοι πως όλα θα πάνε καλά. Καλώς ορίζουμε τον Βασίλη Σπανούλη» ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος μετά την αρχική τοποθέτησή του αποχώρησε από το πάνελ.

«Δε μου αρέσουν τα λόγια και οι υποσχέσεις. Μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Θέλουμε να "χτίσουμε" τον Άρη με γερές βάσεις, όχι να είναι "πυροτέχνημα". Πήρα την απόφασή μου συνειδητοποιημένα και θεωρώ ότι αποφάσισα σωστά. Ευχαριστώ για την πίστη και την εμπιστοσύνη την ιδιοκτησία της ΚΑΕ, έχω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον Νίκο (Ζήση). Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή που μου επεφύλαξε» δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης.

Η διαδικασία άρχισε με απολογιστικού χαρακτήρα τοποθέτηση των διοικούντων την ΚΑΕ, στο πάνελ για την οποία ήταν ο πρόεδρος των «κιτρινόμαυρων», Χάρης Παπαγεωργίου, ο διευθύνων σύμβουλος, Αγαπητός Διακογιάννης, και ο επιχειρησιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης.





Πρώτος τον λόγο στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη πήρε ο Νίκος Ζήσης, λέγοντας:

«Η σημερινή είναι μεγάλη μέρα για τον Άρη και το ελληνικό μπάσκετ. Η ιδέα για συνεργασία με τον Βασίλη γεννήθηκε όταν έληξε η συνεργασία του με την Μονακό. Τότε θεωρούσα πως είναι αδύνατο να γίνει, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις. Ο Ρίτσαρντ (Σιάο) έκανε ό,τι μπορούσε για να έρθει ο Βασίλης στην ομάδα, τον ευχαριστώ για αυτό, αλλά και για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει από την αρχή της συνεργασίας μου με την ομάδα. Η χθεσινή παρουσία του κόσμου στο αεροδρόμιο ήταν εντυπωσιακή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη που επέλεξε να μοιραστούμε τη διαδρομή στον Άρη, φέρνοντας το πάθος και τη φιλοσοφία του. Με την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου, θέλουμε να "χτίσουμε" και να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης».

Πρόσθεσε εξηγώντας για τη διαδικασία που καταβλήθηκε για να πειστεί ο Βασίλης Σπανούλης να δεχτεί την πρόταση που του έγινε από τον Άρη:

«Αρχικά, θεωρούσα ότι ήμασταν στο 0,01% για να καταφέρουμε να τον πείσουμε. Δεν πίστευα ότι μπορεί να είναι εφικτό κάτι τέτοιο, "χτίστηκε", όμως, μέρα τη μέρα. Μιλάμε κάθε μέρα με τον Βασίλη για πολλά θέματα. Η πιθανότητα συνεργασίας, στην αρχή, ήταν μικρή. Στην τελική ευθεία μπήκε τις τελευταίες 20 μέρες, όταν ο Βασίλης κατάλαβε ότι ο Άρης θα έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι αυτός θα ήταν ο σωστός προορισμός για τη συνέχεια της καριέρα του. Εν τέλει, το ποσοστό έφτασε στο 100%».

Σε ερώτηση για την εθνική ομάδα, απάντησε πως: «Η εθνική ομάδα είναι ιερή και όταν καλούμαστε να την υπηρετήσουμε δε σκεφτόμαστε τίποτα άλλο».

Σε προσωπικό επίπεδο, επισήμανε: «Αμφισβητήθηκα, αλλά ποτέ δεν έχασα την πίστη μου σε αυτό που κάνω. Ποτέ δε φοβήθηκα τις ευθύνες μου. Η ιδιοκτησία μου δίνει το ελεύθερο να παίρνω αποφάσεις. Ο Βασίλης θα ξέρει ότι έχει έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεται. Θα υπάρχουν και δύσκολες μέρες, αλλά εδώ είμαστε για να τις αντιμετωπίζουμε».

Κατέληξε τονίζοντας πως: «Υπάρχουν συμφωνίες με παίκτες, σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις».

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, με τη σειρά του, ανέφερε: «Μεγάλη μέρα η σημερινή. Την προηγούμενη σεζόν αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, αλλά τα καταφέραμε. Φέραμε τον Σπανούλη και βήμα-βήμα θέλουμε να «χτίζουμε» και να προχωρήσουμε. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες πέρυσι και τις ξεπεράσαμε. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Όταν μιλήσαμε με τον Νίκο για τον Σπανούλη, δεν είχαμε πολλές πιθανότητες να πετύχουμε τη συμφωνία. Σταδιακά το ποσοστό για να το πετύχουμε ανέβαινε. Μιλούσαμε ατελείωτες ώρες με τον Νίκο, ο οποίος έχει πάθος για το μπάσκετ. Μοιραστήκαμε το όραμά μας με τον Βασίλη και το κατάλαβε. Ξεκινάει μια νέα εποχή για την ομάδα με τη συνεργασία μας με τον Βασίλη Σπανούλη. Θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι και στην Ευρωλίγκα. Είμαστε αισιόδοξοι πως όλα θα πάνε καλά. Καλώς ορίζουμε τον Βασίλη Σπανούλη».





Ο Βασίλης Σπανούλης άρχισε τις δηλώσεις του, τονίζοντας:

«Είναι ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ, σε μια τόσο μπασκετική ομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή στο αεροδρόμιο, ήταν εντυπωσιακή. Ήταν όχι για μένα, αλλά για την προσπάθεια που γίνεται από τον οργανισμό του Αρη. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την πίστη της ιδιοκτησίας, έχω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον Νίκο (Ζήση), ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Για να «χτίσεις» κάτι σε γερές βάσεις και διάρκεια, χρειάζεται να έχεις ανθρώπους που έχουν τον ίδιο στόχο, αξίες και σκέψεις με σένα. Αυτό είναι σημαντικό για μένα και αυτό το έχω με τον Νίκο. Δε μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Το μπάσκετ είναι η ζωή μου, μετά την οικογένειά μου. Τίποτα δε σου χαρίζεται, πρέπει να έχεις προσήλωση στον στόχο σου. Θέλουμε να "χτίσουμε" τον Άρη με γερές βάσεις, όχι να είναι "πυροτέχνημα", που να κάνει περήφανο τον κόσμο του».

Πρόσθεσε αναφέροντας ανάμεσα σε άλλα:

«Δε νιώθω καμία πίεση, κανένα βάρος, μόνο δέος για την μεγάλη ομάδα του Άρη. Μεγαλώσαμε με την ομάδα που είχε ο Άρης στο παρελθόν. Κίνητρο υπάρχει, πλάνο και όραμα. Το να μιλάμε για τρόπαια δεν υπάρχει νόημα. Το πιο σημαντικό είναι να μείνουμε στο ότι πρέπει να "χτιστεί" ο Άρης με συνέπεια, για να κάνει τον κόσμο περήφανο.

Ήξερα, προφανώς, πολλά για τον Άρη. Μιλάμε συνεχώς με τον Νίκο. Όταν έφυγα από την Μονακό υπήρχε συζήτηση στα όρια της πλάκας, δεν ήξερα που θα είμαι. Ήθελα να γυρίσω στην οικογένεια μου να τη δω. Ο Νίκος χωρίς να με πιέζει, με σωστό τρόπο, άρχισε να βάζει την ιδέα του Άρη στο μυαλό μου. Τονίσαμε από την αρχή πως δε θέλω να γίνουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Όταν μίλησα και με την ιδιοκτησία, κατάλαβα ότι γίνεται κάτι πολύ σοβαρό. Μου αρέσουν τα δύσκολα και δε με φοβίζει τίποτα. Δε φοβάμαι να αποτύχω. Το μόνο που υπάρχει είναι κίνητρο να πετύχουμε τον στόχο μας. Μου ανέλυσαν το πλάνο και κάποια στιγμή, χωρίς να έχουμε συμφωνήσει, αρχίσαμε να μιλάμε για παίκτες. Δεν πίστευε κανείς ότι θα γίνει. Μέχρι τις 5 το πρωί μιλούσαμε και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και από τη γυναίκα του Νίκου. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον Νίκο, αν δε πιστεύει σε κάτι δε θα μου το έλεγε. Έχω εμπιστοσύνη και στην ιδιοκτησία του Άρη. Θα γίνουν και λάθη, κανένας δεν είναι τέλειος. Κανένας δεν πέτυχε χωρίς να περάσει δύσκολα. Αυτό γίνεται, φυσικά, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στις ζωές μας. Πρέπει να βγεις νικητής από τις δυσκολίες.

Προσαρμόζομαι, γενικά. Με χαρακτηρίζει η τάση της εποχής, η αθλητικότητα, η ομαδικότητα, η νοοτροπία νικητή, θέλω η ομάδα μου να παίζει με ενέργεια. Οι ομάδες, πλέον, δεν παίζουν με συστήματα. Παίζουν περισσότερο με την αθλητικότητα και λιγότερο στο IQ».

Ερωτηθείς περισσότερο σχετικά με την επιλογή του να συνεργαστεί με τον Άρη, απάντησε: «Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο, θα το είχα κάνει. Είναι συνειδητοποιημένη η απόφασή μου και θεωρώ ότι αποφάσισα σωστά.

Πιστεύω στη θετική αύρα, στην αισιοδοξία, δε μου αρέσει η μιζέρια. Λάθη θα κάνεις, αλλά το θέμα είναι να διορθώνεις τα λάθη σου και να κάνεις καινούργια. Είμαι άνθρωπος που έχω θετική ενέργεια και σκέψη και πιστεύω ότι, όταν έχεις τους σωστούς ανθρώπους γύρω σου, γίνονται όλα καλύτερα. Βλέπω ανθρώπους γύρω μου στον Άρη με δίψα και όραμα, δουλεύουν όλοι καθημερινά και αμέτρητα για την ομάδα, σκέφτονται το καλό της ομάδας, τους αρέσει το μπάσκετ, είναι νέοι άνθρωποι και το κάνουν από την καρδιά τους.

Ο Αρης χρειάζεται να αποκτήσει ξανά την ταυτότητά του. Πρέπει να ζούμε στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι ότι, επειδή ο Άρης είχε τίτλους στο παρελθόν, θα πάρει αυτήν τη στιγμή τον Μάικ Τζέιμς. Αυτό πρέπει να το "χτίσεις"».

Συνέχισε λέγοντας: «Ο υγιής ανταγωνισμός είναι καλός. Με ενδιαφέρει τι θα κάνει η ομάδα μου. Οι στόχοι είναι να αποκτήσει ο Άρης την ταυτότητά του, να "χτιστεί" σε γερές βάσεις και ο κόσμος, όταν τη βλέπει, να ανυπομονεί πότε θα την δει ξανά. Ακούω για τρόπαια, αλλά, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις άλλα 100 πράγματα».

Για παλιότερη τοποθέτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο πως, αν είναι προπονητής της εθνικής, θα είναι και αυτός στην ομάδα, ο Σπανούλης σχολίασε:

«Με τιμά με τα λόγια του ο Γιάννης και ό,τι λέει το εννοεί, τον ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια για μένα. Όταν μιλάμε για εθνική, αφήνουμε όλα τα άλλα. Ό,τι έχει να κάνει με τον Κώστα, τον Θανάση, θα πω η ομάδα μας δουλεύει και σύντομα θα μάθετε για τους παίκτες που θα έχουμε στο ρόστερ».

Συμπλήρωσε τονίζοντας για το ρόστερ του Άρη: «Όποιος αξίζει θα παίζει. Πρέπει τα νέα παιδιά να δουλεύουν. Ποντάρω στο ελληνικό στοιχείο για την ομάδα. Το να έχεις Έλληνες παίκτες στην ομάδα είναι δύσκολο και αυτό με λυπεί. Πρέπει να βγάζουμε παίκτες. Όσο περισσότερους Έλληνες παίκτες θα μπορούμε να έχουμε, θα έχουμε.

Όταν μπαίνουμε στο γήπεδο θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, θέλουμε να φτιάξουμε την καλύτερη ομάδα. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα ανταγωνίζεται τους πάντες και θα έχει νοοτροπία νικητή. Θέλω να δουλέψουμε με τους συνεργάτες μου, δε θα είναι εύκολα στην αρχή, για αυτό χρειαζόμαστε στήριξη.

Γυρνώντας από τη Μονακό, ήθελα να δω την οικογένειά μου. Στην αρχή δεν ήταν εύκολο να αφήσω την οικογένειά μου, έστω δουλεύοντας και στην Ελλάδα. Η οικογένειά μου με στήριξε, όμως, είπε να κάνω αυτό που θέλω. Είναι χαρούμενοι όταν είμαι και εγώ χαρούμενος. Πήρα τις διαβεβαιώσεις από τον Άρη ότι όντως θα γίνει κάτι σωστά και βρισκόμαστε εδώ σήμερα».

Κατέληξε επισημαίνοντας: «Με γεμίζει με περηφάνια η αγάπη του κόσμου, η πίστη και η προσμονή του. Κέρδισα την προσοχή και ως προπονητής, δεν ήξερα ότι θα ανέβω τόσο γρήγορα τα βήματα. Όταν μια ομάδα με γεμίζει με ευθύνες, μου αρέσει. Έχοντας σωστούς ανθρώπους γύρω μου και κοινούς στόχους, θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε».





Στον διοικητικό απολογισμό, ο οποίος προηγήθηκε της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη, πρώτος τον λόγο πήρε ο Χάρης Παπαγεωργίου λέγοντας: «Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μεταβίβαση των μετοχών στον κ. Σιάο. Άρχισε μια νέα εποχή για τον Άρη. Ως διοίκηση θέσαμε στόχους για μια μεταβατική πρώτη χρονιά. Μας ενδιέφερε ο μηδενισμός των χρεών, κάτι που έγινε άμεσα. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν να είναι ανταγωνιστική η ομάδα και ο τρίτος η διοικητική δομή που θα μας ακολουθεί και τα επόμενα χρόνια. Ήταν μια επίπονη προσπάθεια. Θεωρώ πως πετύχαμε τους στόχους μας. Είμαστε στον σωστό δρόμο. Ο κόσμος αγκάλιασε από την αρχή την προσπάθεια, ο ενθουσιασμός πολλαπλασιάζεται. Ο Άρης είναι σε καλά χέρια. Με την έλευση Σπανούλη, μαζί και τον Νίκο Ζήση, ο Άρης είναι έτοιμος να απογειωθεί. Χρειάζεται, όμως, να είμαστε προσγειωμένοι και να επικεντρωθούμε στην πολλή δουλειά».

Τη σκυτάλη πήρε ο Αγαπητός Διακογιάννης, ο οποίος είπε:

«Πρώτος στόχος ήταν τα χρέη. Σήμερα η ομάδα λειτουργεί με βάσεις μηδενικού δανεισμού. Θέλουμε να "χτίσουμε" την ομάδα χωρίς να κινδυνεύει να εκτεθεί μελλοντικά. Πέρυσι, όταν αρχίσαμε να συζητάμε, κάναμε μεγάλη δουλειά για να οργανώσουμε την ομάδα, ήταν δύσκολη διαδικασία για το πως θα κάνουμε τα events μας. Σε κάποια φάση, "κατεβάσαμε" ρολά, προσπαθήσαμε να δούμε πως θα προστατεύσουμε την ομάδα. Ευχαριστούμε όλους όσοι κατανόησαν την προσπάθειά μας. Έχοντας ξεπεράσει τον αρχικό σκόπελο, πήγαμε στο να κάνουμε συζητήσεις για το γήπεδο, για την παραχώρησή του. Μια διαδικασία που πάει καλά. Πρέπει να περάσει από πολλούς φορείς η παραχώρηση του γηπέδου. Για να έρθουν όλοι αυτοί οι φορείς σε συμφωνία, χρειάζεται χρόνος. Οι περισσότεροι άνθρωποι και οι θεσμοί κατανοούν και θέλουν μια "win-win" κατάσταση. Το θέμα δεν είναι να πάρουμε Αλεξάνδρειο σήμερα, αλλά να ισχύσουν κάποια δεδομένα, ώστε το γήπεδο να είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια. Είμαι χαρούμενος και περήφανος, η ιδιοκτησία θέλει να δει το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έχει αυτή η συμφωνία για το γήπεδο. Είναι ο σωστός, ο διαφανής τρόπος αυτός που ακολουθούμε. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και προφανώς θα φτάσουμε σε κάποια λογικά σημεία. Αν δεν γίνει αυτό, θα δούμε τις εναλλακτικές μας. Όλοι οι φορείς έχουν θετική διάθεση, όλοι καταλαβαίνουν τη σημασία του μπάσκετ. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία. Βασικό μέλημά μας είναι να μείνουμε στο Αλεξάνδρειο, στο σπίτι μας.

Κάναμε έρευνα και ανάλυση, για να προβλέψουμε πράγματα, θέλουμε να βάλουμε προϋποθέσεις για το γήπεδο, θα σκεφτόμαστε το Παλέ ως προτεραιότητα, αλλά δε σκεφτόμαστε μόνο αυτό. Θα συζητήσουμε με την κυβέρνηση και μετά θα δούμε τις εναλλακτικές μας.

Φέτος η χωρητικότητα του γηπέδου θα αυξηθεί κατά 20% και αυτό θα γίνει σταδιακά. Θα υπάρχουν διάφορά κομμάτια αισθητικών παρεμβάσεων. Η φετινή ήταν χρονιά στην οποία θέσαμε βάσεις, είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτό που έρχεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Ταυτόχρονα, πατάμε στα πόδια μας στη γη. Είμαστε βέβαιοι πως θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες τρέχουν και πιστεύουμε πως το γήπεδο θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέα σεζόν».

Συνέχισε αναφέροντας: «Έγινε προσπάθεια να συμμαζευτεί το οικονομικό χρέος, αξίζουν συγχαρητήρια και στην προηγούμενη διοίκηση. Μετά τη συμφωνία μας πέρυσι, εμφανίστηκαν και άλλα χρέη, αλλά σε αυτό έπρεπε να μπει ένα στοπ. Εμφανίστηκαν άνθρωποι με απαιτήσεις από το 2007, το 2011. Πηγαίνουμε σε διαδικασία για να έχουμε μηδενικό δανεισμό και να μην έχουμε χρέη στο δημόσιο. Τα επιπλέον χρέη που εμφανίστηκαν, η προηγούμενη διοίκηση δεν μπορούσε να τα ξέρει.

Ο Άρης θέλουμε να παίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Φέτος είμαστε ξανά στο Γιούροκαπ, το οποίο αναβαθμίζεται, δεν ξέρουμε πότε θα μιλάμε για τη συμμετοχή μας στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα "χτίζεται", ώστε σύντομα να συμμετάσχει στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοινό όραμα με την ιδιοκτησία είναι ο Άρης να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Όλοι οι άνθρωποι στην Ευρωλίγκα έχουν γνώση της ιστορίας του Άρη, ηχεί καλά στα αφτιά τους ο Άρης. Η έλευση του Βασίλη Σπανούλη είναι μια τοποθέτηση προς αυτήν την κατεύθυνση».

Είπε ακόμη:

Για την τοξικότητα στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Το επίπεδο τοξικότητας στο πρωτάθλημα δεν αρέσει σε κανέναν, αλλά ταυτόχρονα και έχουμε στο πρωτάθλημα υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, όσο και αν δεν το είδαμε τελευταία στους τελικούς. Το μόνο που θέλουμε είναι να ανέβει το μπάσκετ. Θέλουμε το πρωτάθλημα να είναι εμπορικό, πιο δυνατό, ανταγωνιστικό. Θέλουμε να δούμε πιο ισχυρές ομάδες».

Για το τι άλλαξε και αποφασίστηκε η αύξηση στο μπάτζετ: «Το όραμα ήταν πάντα ξεκάθαρο. Υπήρχαν πολλά δεδομένα, ξεκινώντας από το παιχνίδι με το Αμβούργο, που έδειξε ότι η ομάδα επιστρέφει. Ήταν ένα παιχνίδι με το οποίο η ιδιοκτησία ένιωσε ξανά τη φλόγα. Διάφορες συνθήκες, για να είμαστε ειλικρινείς, συνετέλεσαν στην αλλαγή. Χωρίς την προεργασία, επίσης, του Νίκου, για τον Βασίλη Σπανούλη, δε θα μπορούσε να γίνει τίποτε. Η κουβέντα γύρω από το μπάτζετ δεν έχει νόημα, είναι προφανώς αυξημένο, αλλά δε θέλουμε να κινηθούμε γύρω από έναν αριθμό. Θέλουμε αγωνιστικά να "χτίσουμε" τις συνθήκες για να επιστρέψουμε στο υψηλότερο επίπεδο».

Για τον Νίκο Γκάλη: «Είναι τεράστια τιμή και χαρά κάθε φορά που ο Νίκος Γκάλης αποφασίζει να γυρίζει στο γήπεδο. Όσο μεγαλώνει επίπεδο η ομάδα, πρέπει να εκμεταλλευτούμε ανθρώπους που μπορούν να δώσουν αξία στην ομάδα και είναι μέρος της ιστορίας της».

Ο Βύρωνας Αντωνιάδης, με τη σειρά του, είπε: «Είναι μεγάλη τιμή για τον Αγαπητό και μένα να δουλεύουμε με ανθρώπους του μπάσκετ, εμβληματικές φιγούρες για το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ρόλος μας είναι να δημιουργούμε το περιβάλλον για να αποδώσει όσο γίνεται καλύτερα το αγωνιστικό κομμάτι. Όταν αναλάβαμε, είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε τον οργανισμό να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα. Οι αθλητές, οι προπονητές, έρχονται σε μια ομάδα, όχι μόνο για την παράδοση, αλλά όταν ρωτάνε και για το περιβάλλον, τις συνθήκες στις οποίες θα δουλέψουν.



Υλοποιήσαμε στο καινούργιο σάιτ, το application της ΚΑΕ, είναι μεγάλη αναβάθμιση του συλλόγου. Καταγράψαμε ιστορικές επιδόσεις στα ψηφιακά μας κανάλια. Πολλαπλασιάσαμε τη διάδραση κατά 25% σε σχέση με πέρυσι. Προσελκύσαμε σπουδαία brands και ενισχύσαμε συμφωνίες υπάρχουσες. Προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις μας, τα αποδυτήρια, σε διάφορους χώρους. Για τη νέα περίοδο, έχουμε δρομολογήσει πράγματα, κεντρικός άξονας θα είναι η νέα ψηφιακή εικόνα μας. Συνεργαζόμαστε και με εταιρείες μάρκετινγκ που θα φέρουν πιο κοντά τον κόσμο.

Τα διαρκείας για τη νέα σεζόν θα είναι διαθέσιμα από σήμερα, στις 19:14. Οι 3000 κάτοχοι από πέρυσι θα έχουν προτεραιότητα για ανανέωση, αλλά και πρόσβαση στις χαμηλότερες τιμές. Ως τις 25/6 θα ισχύουν οι ανανεώσεις, από 1/7 διαθέσιμα για όλους. Στόχος να φτάσουμε τα 4000 διαρκείας για την καινούργια περίοδο. Πέρυσι μιλήσαμε για την αναζοπύρωση της φλόγας, ένα χρόνο μετά μιλάμε για μια φλόγα που "καίει" ακόμη πιο δυνατά. Θέλουμε ο κόσμος να είναι ξανά μαζί μας, να νιώσει τη φωτιά που θα μας τριγυρίσει όλους. Θα είναι μια εξίσου δύσκολη και μεταβατική η καινούργια χρονιά, με την έννοια ότι κινείται σε ένα νέο επίπεδο. Με ταπεινότητα και σύνεση θα προχωρήσουμε μπροστά».