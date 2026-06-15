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GOSSIP - LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Η Σοφία θυμάται λεπτομέρειες από τον βιασμό της αδελφής του Νικόλαου
άγιος
clock 16:00 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε  στον Άγιο Έρωτα;

Επεισόδιο 126: Η Σοφία θυμάται πλέον όλες τις λεπτομέρειες για την αποτρόπαια πράξη του πατέρα της πριν από χρόνια, όταν βίασε την αδελφή του Νικόλαου. Εν τω μεταξύ,  ο Παύλος μαθαίνει μέσα στη φυλακή από τον Βεργάδη, ότι η υπόθεσή του μπορεί να έχει τελικά αίσια έκβαση. Ο Αντρέας από την πλευρά του ετοιμάζεται να φύγει κρυφά από τη Στέρνα, όμως το σχέδιό του προδίδεται. Η Θάλεια, όταν μαθαίνει την αλήθεια για την αδερφή του Νικόλαου, αλλάζει γνώμη για εκείνον. Η Σοφία παίρνει μια απόφαση σε σχέση με τον Παύλο, που θα εκπλήξει τους πάντες.

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