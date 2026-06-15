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GOSSIP - LIFESTYLE
Βούλγαρη για Μπάρκα: «Αληθεύει ότι είναι έγκυος;»
βούλγαρη
clock 15:00 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή τους στο MEGA σχολιάσαν τον γάμο της Δανάης Μπάρκα. Μάλιστα, η δημοσιογράφος αναρωτήθηκε αν ισχύουν οι φήμες που θέλουν τη Δανάη Μπάρκα να είναι έγκουος το πρώτο της παιδί.

«Ήταν πολύ όμορφη νύφη. Και ο γαμπρός ωραίο παλικάρι. Αληθεύει ότι είναι έγκυος η Δανάη;» ρώτησε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη, με τη συνεργάτιδά της να της απαντά: «Υπάρχει αυτή η φήμη και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ευαίσθητη περίοδος».

«Ό,τι κι αν είναι, να είναι ευτυχισμένοι. Βίον ανθόσπαρτον», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη

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