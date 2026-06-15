Ιστορική απόφαση στην Πολωνία: Εθνική μειονότητα οι Έλληνες

Μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστικές προεκτάσεις για το μέλλον της ελληνικής κοινότητας στην Πολωνία υπέγραψε στις 11 Ιουνίου ο πρόεδρος της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι. Με την τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, οι Έλληνες αναγνωρίζονται πλέον επισήμως ως η δέκατη εθνική μειονότητα της Πολωνίας, αποκτώντας ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας και στήριξης που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν.

Tην εξέλιξη ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή τόσο για την ελληνική κοινότητα όσο και για τις ελληνοπολωνικές σχέσεις.

Η αναγνώριση δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη διατήρηση της γλώσσας, της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων που ζουν στην Πολωνία, καθώς και των επόμενων γενεών. Οι ελληνικοί σύλλογοι και οι οργανώσεις της κοινότητας θα μπορούν πλέον να διεκδικούν απευθείας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης.

Παράλληλα, οι πολωνικές Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτούν δράσεις που αφορούν τη διατήρηση και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως:

• πολιτιστικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις,



• βιβλιοθήκες και αρχεία,



• μουσεία και εκθεσιακούς χώρους,



• μέσα ενημέρωσης της κοινότητας,



• εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η πρόβλεψη για την εκπαίδευση, καθώς το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορεί να οργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για παιδιά ελληνικής καταγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, η γνώση της ελληνικής γλώσσας και η επαφή με την ιστορία και τις παραδόσεις του ελληνισμού αποκτούν πλέον ισχυρότερη θεσμική στήριξη.

Επιπλέον, οι Έλληνες της Πολωνίας αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν επισήμως την ελληνική γραφή των προσωπικών τους στοιχείων στα πολωνικά έγγραφα.







Το νέο καθεστώς συνοδεύεται και από πολιτικές πρόνοιες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής πρεσβείας, οι εκλογικές επιτροπές που εκπροσωπούν την ελληνική κοινότητα εξαιρούνται από το εκλογικό όριο του 5% στις εκλογές για τη Βουλή της Πολωνίας (Sejm), ένα δικαίωμα που ισχύει για τις αναγνωρισμένες εθνικές μειονότητες της χώρας. Πρόκειται για μια πρόβλεψη που ενισχύει τη δυνατότητα πολιτικής έκφρασης και εκπροσώπησης των μειονοτικών κοινοτήτων στο πολωνικό πολιτικό σύστημα.

Όπως υπογραμμίζει η ελληνική πρεσβεία, η απόφαση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον ελληνισμό της Πολωνίας.

Η τροποποίηση του νόμου θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Πολωνίας, σηματοδοτώντας και τυπικά την έναρξη μιας νέας εποχής για την ελληνική κοινότητα της χώρας.

Πηγή: Pontosnews/Πρεσβεία της Ελλάδας στην Πολωνία

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