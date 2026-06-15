ΔΕΥ.15 Ιου 2026 17:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Φοιτητές έχτισαν σπίτι με 4.000 πλαστικά μπουκάλια
σπίτι μπουκάλια
clock 16:37 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα μικρό σπίτι 24 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από πλαστικά μπουκάλια, δημιούργησαν δέκα φοιτητές στη Βραζιλία, παρουσιάζοντας μια εναλλακτική πρόταση για οικονομική και πιο βιώσιμη δόμηση. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν περίπου 4.000 μπουκάλια PET, τα οποία γέμισαν με άμμο και μείγμα χώματος-τσιμέντου, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τα συμβατικά τούβλα.

Το έργο, με την ονομασία CASA PET, αναπτύχθηκε από φοιτητές του τεχνολογικού ιδρύματος FATEC στο Presidente Prudente και ξεκίνησε ως ακαδημαϊκή ιδέα το 2012. Η βράβευσή του σε διαγωνισμό του Instituto 3M εξασφάλισε την απαραίτητη χρηματοδότηση, ώστε το σχέδιο να περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

Τα μπουκάλια χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο μέρος της κατασκευής, από τους τοίχους έως και τμήματα της οροφής, ενώ ο βασικός φέρων οργανισμός παρέμεινε συμβατικός. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το κόστος κατασκευής ήταν περίπου 30% χαμηλότερο σε σχέση με ένα αντίστοιχο σπίτι από τούβλα, καθώς απαιτήθηκαν σημαντικά λιγότερα οικοδομικά υλικά και μικρότερη ποσότητα τσιμέντου.

σπίτι μπουκάλια

Πέρα από το οικονομικό όφελος, οι φοιτητές υποστήριξαν ότι η πρότασή τους θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για περιοχές με στεγαστικές ανάγκες και ταυτόχρονα να συμβάλει στην αξιοποίηση πλαστικών απορριμμάτων που διαφορετικά θα κατέληγαν στο περιβάλλον. Μάλιστα, εκτιμούσαν ότι οι παχύτεροι τοίχοι της κατασκευής θα μπορούσαν να προσφέρουν καλύτερη θερμική μόνωση και χαμηλότερες θερμοκρασίες στο εσωτερικό του σπιτιού, κάτι που επρόκειτο να αξιολογηθεί στην πράξη μέσω σχετικών μετρήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Νύφη επιστράτευσε «μάγισσα» του διαδικτύου έναντι 6 δολαρίων για να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας στον γάμο της!

Γάτα έκλεψε την παράσταση: Ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να παίζει με τον νεκρό Ρωμαίο! (βίντεο)

Σαρδηνία: Παραλία απαγορεύει τις ομπρέλες για όσους είναι από 10 έως 65 ετών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σπίτι Φοιτητές Μπουκάλια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis