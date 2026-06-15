Φοιτητές έχτισαν σπίτι με 4.000 πλαστικά μπουκάλια

Ένα μικρό σπίτι 24 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από πλαστικά μπουκάλια, δημιούργησαν δέκα φοιτητές στη Βραζιλία, παρουσιάζοντας μια εναλλακτική πρόταση για οικονομική και πιο βιώσιμη δόμηση. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν περίπου 4.000 μπουκάλια PET, τα οποία γέμισαν με άμμο και μείγμα χώματος-τσιμέντου, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τα συμβατικά τούβλα.

Το έργο, με την ονομασία CASA PET, αναπτύχθηκε από φοιτητές του τεχνολογικού ιδρύματος FATEC στο Presidente Prudente και ξεκίνησε ως ακαδημαϊκή ιδέα το 2012. Η βράβευσή του σε διαγωνισμό του Instituto 3M εξασφάλισε την απαραίτητη χρηματοδότηση, ώστε το σχέδιο να περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

Τα μπουκάλια χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο μέρος της κατασκευής, από τους τοίχους έως και τμήματα της οροφής, ενώ ο βασικός φέρων οργανισμός παρέμεινε συμβατικός. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το κόστος κατασκευής ήταν περίπου 30% χαμηλότερο σε σχέση με ένα αντίστοιχο σπίτι από τούβλα, καθώς απαιτήθηκαν σημαντικά λιγότερα οικοδομικά υλικά και μικρότερη ποσότητα τσιμέντου.

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Πέρα από το οικονομικό όφελος, οι φοιτητές υποστήριξαν ότι η πρότασή τους θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για περιοχές με στεγαστικές ανάγκες και ταυτόχρονα να συμβάλει στην αξιοποίηση πλαστικών απορριμμάτων που διαφορετικά θα κατέληγαν στο περιβάλλον. Μάλιστα, εκτιμούσαν ότι οι παχύτεροι τοίχοι της κατασκευής θα μπορούσαν να προσφέρουν καλύτερη θερμική μόνωση και χαμηλότερες θερμοκρασίες στο εσωτερικό του σπιτιού, κάτι που επρόκειτο να αξιολογηθεί στην πράξη μέσω σχετικών μετρήσεων.

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