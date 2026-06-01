Γάτα έκλεψε την παράσταση: Ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να παίζει με τον νεκρό Ρωμαίο! (βίντεο)

Μια γάτα έγινε απροσδόκητα η πρωταγωνίστρια αφού εισέβαλε στην κορύφωση μιας υπαίθριας παράστασης του «Ρωμαίου και της Ιουλιέτας», μετατρέποντας την τραγωδία του Σαίξπηρ σε... κωμωδία.

Η γάτα περιπλανήθηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του φινάλε του μπαλέτου στην Σμύρνη, όπου ο Βραζιλιάνος χορευτής Πέδρο Σεάρα και η Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ πρωταγωνιστούσαν.

Η παράσταση στο ανοιχτό θέατρο Μπορνόβα είχε φτάσει στη πιο συγκινητική της στιγμή, με τον Ρωμαίο να κείτεται νεκρός στον τάφο και την Ιουλιέτα να θρηνεί πάνω από το σώμα του.

İzmir’de sahnede Romeo Juliet oynanırken oyuncunun kafasını yalayan kedi viral oldu. Kadın oyuncunun rol arkadaşını kediden uzaklaştırmak için ayaklarından çekmesi de dikkatlerden kaçmadı pic.twitter.com/Gb43Y1ZN4p — A L T U Ğ Y Ü C E L (@altugyucel) June 12, 2026

Τότε ήταν που εμφανίστηκε η γάτα.

Η γάτα κάθισε δίπλα στο κεφάλι του Ρωμαίου ενώ η Ιουλιέτα θρηνούσε ενώ στη συνέχεια αποφάσισε να παίξει με τα μαλλιά του, ενώ ο ίδιος «κείτονταν νεκρός» με αποτέλεσμα το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια. Στο τέλος της παράστασης, πρωταγωνιστής πήρε την γάτα αγκαλιά και υποκλίθηκε στο κοινό.

«Φανταστείτε το εξής: στην κορύφωση της παράστασης, όταν ο Ρωμαίος είναι νεκρός και η Ιουλιέτα έχει ήδη “επιστρέψει στη ζωή” - βρίσκονται στον τάφο. Αυτή είναι η συναισθηματική κορύφωση προς την οποία οδηγούσε όλη η εξέλιξη των δύο ωρών. Εκείνη τη στιγμή, μια γάτα μπαίνει στη σκηνή και αρχίζει να παίζει με τα μαλλιά του νεκρού Ρωμαίου», ανέφερε η μπαλαρίνα σύμφωνα με την Daily Mail.

«Τότε άρχισε μάλιστα να τον δαγκώνει και κατέστρεψε εντελώς τη σκηνή. Αντί να κλάψουν, όλο το κοινό άρχισε να γελάει», συμπλήρωσε.

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