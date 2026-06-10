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Viral βίντεο: Κάμερα κατέγραψε γορίλα σκεπτικό μετά από τσακωμό με το ταίρι του
γορίλας
clock 13:19 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υπάρχουν ελάχιστα είδη ζώων που είναι τόσο συναρπαστικά να τα παρατηρεί κανείς, όσο οι γορίλες.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως οι κινήσεις τους, και κυρίως οι αντιδράσεις τους προσομοιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές των ανθρώπων.

Έτσι έγινε και στην περίπτωση του viral γορίλα Koyimasa ο οποίος σε ένα πραγματικά απίθανο βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφηκε να είναι ιδιαίτερα σκεπτικός και ταραγμένος, έπειτα από τσακωμό με το... ταίρι του.

Αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό περισυλλογής που σημειώθηκε σε ζωολογικό κήπο της Ιαπωνίας φαίνεται πως ξεκίνησε έπειτα από έναν τσακωμό που είχε ο Koyimasa με τη σύντροφό του καθώς σε άλλο βίντεο φαίνεται να τον διώχνει κακήν κακώς με φωνές ένας θηλυκός γορίλας.

Ο Koyimasa σίγουρα αναθεωρεί τις επιλογές της ζωής του και θα σκεφτεί διπλά την επόμενη φορά προτού επιχειρήσει να διαταράξει την ηρεμία της συντρόφου του, αλλά και τη δική του...

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