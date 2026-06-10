Καμένα οχήματα και συγκρούσεις - Αναταραχή στο Μπέλφαστ μετά τη βίαιη επίθεση σε άνδρα

Το Μπέλφαστ βρίσκεται σε κατάσταση χάους μετά την επίθεση με μαχαίρι από άνδρα σουδανικής καταγωγής, περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία.

Μετά το συμβάν, ομάδες μασκοφόρων ντυμένων στα μαύρα προχώρησαν σε εμπρησμούς, βάζοντας φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο, μέσα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν επιθέσεις με αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε σε κεντρικούς δρόμους. Παράλληλα, συγκεντρώσεις πολιτών καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας.

Οι αστυνομικές αρχές και οι βρετανικές υπηρεσίες έχουν απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις για ψυχραιμία και αποφυγή κλιμάκωσης, στον απόηχο της επίθεσης που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην κοινή γνώμη.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως κυκλοφόρησε βίντεο με ιδιαίτερα σκληρό περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο φέρεται να αποτυπώνεται η επίθεση, με τον δράστη να επιτίθεται σε άνδρα που βρίσκεται στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν τρίτοι και τον ακινητοποιούν.

Ο φερόμενος ως δράστης, άνδρας περίπου 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας. Οι αρχές αρχικά είχαν αναφέρει πως είναι «πιθανώς Σομαλός», πριν διευκρινίσουν ότι πρόκειται για υπήκοο από το Σουδάν.

Το θύμα, άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άτομα είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, με ορισμένους να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους. Στήλες καπνού ήταν ορατές στον ουρανό του Μπέλφαστ, ενώ αστυνομικά ελικόπτερα επιτηρούσαν την περιοχή.

Οι αρχές προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο καλούν σε αυτοσυγκράτηση και ζητούν να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια, με την πολιτική ηγεσία να καταδικάζει κάθε μορφή υποκίνησης μίσους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «Αποτρόπαιες σκηνές βίας» αναφερόμενος σε πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα σε πρόσωπο, λαιμό και πλάτη έξω από συγκρότημα κατοικιών.

Πολίτες παρενέβησαν άμεσα για να προστατεύσουν τον τραυματία μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.

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