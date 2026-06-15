Γ. Σφακιανάκης για μεταναστευτικό: Είμαστε στο "και 5", χωρίς λύση και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά

Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο μεταναστευτικό, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση για αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν "δύο χρόνια πριν", όπως είπε χαρακτηριστικά, άσκησε ο πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Σφακιανάκης, σε συνέντευξή στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη.

"Πλέον είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και κινδυνεύουμε να πηγαίνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους σε κάποιο κεντρικό σημείο της πόλης. Φοβάμαι να μη δούμε εικόνες σαν εκείνες στη Ρόδο πριν 2 χρόνια με μετανάστες επί σειρά ημερών στις πλατείες", τόνισε ο κ. Σφακιανάκης, αναφορικά με το εξώδικο του Ομίλου Γκριμάλντι από το παλιό ψυγείο του λιμανιού.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις που καταγράφονται στις τοπικές κοινωνίες, κάθε φορά που προτείνεται κάποιος χώρος για τη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ο κ. Σφακιανάκης τις χαρακτήρισε αναμενόμενες και δικαιολογημένες, ωστόσο επεσήμανε ότι δεν έπρεπε να αφεθεί ένα τόσο σοβαρό θέμα στην τύχη του.

Παράλληλα είπε ότι η χώρα μας πρέπει να λάβει γενναίες πολιτικές πρωτοβουλίες και κλείσει διακρατικές συμφωνίες ώστε να σταματήσει η ροή. "Να αποφασίσουμε αν θα δεχόμαστε όλους όσοι έρχονται", είπε, αναφορικά με την γενικότερη παρουσία αλλοδαπών στην Ελλάδα.

"Είμαστε στο και πέντε. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πρέπει να βρεθεί λύση, δεν πάει άλλο", είπε, προσθέτοντας ότι για ακόμα μία φορά, οι Λιμενικοί βρίσκονται στη μέση, με "κάποιους να μας κατηγορούν ότι δεν απωθούμε τους μετανάστες και άλλους ότι τους πνίγουμε".

Για την αυριανή επίσκεψη Πλέυρη στα Χανιά, ο πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης είπε ότι δεν σηματοδουεί τίποτα, θυμιζοντας τις επισκέψεις Καιρίδη, Παναγιωτόπουλου και Βορίδη...

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