ΔΕΥ.15 Ιου 2026 17:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Χωρίζουν οι δρόμοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου
Ραζβάν Λουτσέσκου
clock 16:40 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Προς λύση της συνεργασίας τους οδεύουν ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ράζβαν Λουτσέσκου. Οι πληροφορίες από τις δυο πλευρές συγκλίνουν πως ο Ρουμάνος προπονητής, κορυφαίος στην ιστορία των «ασπρόμαυρων» με δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα, θα αποτελέσει πολύ σύντομα παρελθόν.

Ο 57χρονος Λουτσέσκου έχει έναν ακόμη χρόνο στη συνεργασία του με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ωστόσο, οι άριστες σχέσεις του έμπειρου τεχνικού με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, προμηνύουν ένα «βελούδινο διαζύγιο». Ο Λουτσέσκου έχει στα χέρια του προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, με εκείνη της Αλ Σαντ, που πρόσφατα αποχαιρέτησε τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, να φαντάζει η πιο δελεαστική.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΠΑΟΚ Λουτσέσκου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis