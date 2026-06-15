Χωρίζουν οι δρόμοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου

Προς λύση της συνεργασίας τους οδεύουν ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ράζβαν Λουτσέσκου. Οι πληροφορίες από τις δυο πλευρές συγκλίνουν πως ο Ρουμάνος προπονητής, κορυφαίος στην ιστορία των «ασπρόμαυρων» με δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα, θα αποτελέσει πολύ σύντομα παρελθόν.

Ο 57χρονος Λουτσέσκου έχει έναν ακόμη χρόνο στη συνεργασία του με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ωστόσο, οι άριστες σχέσεις του έμπειρου τεχνικού με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, προμηνύουν ένα «βελούδινο διαζύγιο». Ο Λουτσέσκου έχει στα χέρια του προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, με εκείνη της Αλ Σαντ, που πρόσφατα αποχαιρέτησε τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, να φαντάζει η πιο δελεαστική.