Κρήτη - Τουρισμός: Με πληρότητες "ασανσέρ" τα ξενοδοχεία - Πολλοί τουρίστες λίγα τα έσοδα

Ο τουρισμός στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2026 χαρακτηρίζεται από μια έντονη οικονομική αντίφαση: οι αεροπορικές αφίξεις καταγράφουν εντυπωσιακό ρεκόρ, αλλά τα έσοδα στην τοπική αγορά παρουσιάζουν αισθητή συμπίεση. Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές πιέσεις στην Ευρώπη, το νησί επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους και πιο ασφαλείς προορισμούς στη Μεσόγειο. Ωστόσο, η φετινή εικόνα παρουσιάζει ενδιαφέρουσες αντιφάσεις, με τη συμπεριφορά των τουριστών να αλλάζει ριζικά.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης τόνισε ότι φέτος παρατηρείται το φαινόμενο για πρώτη φορά να υπάρχουν αποκλίσεις από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο όσον αφορά τις πληρότητες και ανά περιοχή. Σε ξενοδοχεία παρατηρείται όπως είπε να έχουμε 100% πληρότητα και σε άλλα πολύ χαμηλά ποσοστά. Σε μέσο όρο πάντως σε όλη την Κρήτη οι πληρότητες είναι περίπου στο 80%. Σημαντικός παράγοντας σε αυτό συντελώντας σε μεγάλο βαθμό να υπάρχει αυτή η εικόνα διαδραματίζει το AIRBNB.

Σύμφωνα με τον κ. Πελεκανάκη άλλη μια διαφοροποίηση είναι και το γεγονός ότι οι τουρίστες επιλέγουν το Ηράκλειο όταν βγαίνουν εκτός ξενοδοχείων απ ότι τη Χερσόνησο ή άλλες περιοχές.

Πάντως τα ποσοστά αφίξεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, δείχνουν ότι το πρώτο τετράμηνο του 2026 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 13,5% περίπου, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Μάιος, με τις αφίξεις να είναι τουλάχιστον 6% υψηλότερες σε σχέση με το 2025.

Τουριστικοί φορείς εκτιμούν ότι Ο κ. Πελεκανάκης και για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τα μηνύματα είναι πολύ καλά από πολλές χώρες που παραδοσιακά αποτελούν τους τροφοδότες του τουρισμού όμως πολλά θα εξαρτηθούν από τις last minute κρατήσεις.

Την ίδια ώρα ενώ το νησί σφύζει από κόσμο, η τοπική αγορά πιέζεται. Η εστίαση καταγράφει πτώση στην κίνηση έως και 50% και τα εμπορικά καταστήματα έως 20%, καθώς οι τουρίστες περιορίζουν τα έξοδά τους εκτός ξενοδοχείων.

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