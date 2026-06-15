Αίτημα για οριζόντια παράταση του "Εξοικονομώ 2025" για ΑμεΑ και πληγέντες

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) κατέθεσε επίσημο αίτημα προς την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας την άμεση θεσμοθέτηση οριζόντιας παράτασης για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025».

Το αίτημα αφορά αποκλειστικά τους σεισμόπληκτους, πυρόπληκτους, πλημμυροπαθείς, καθώς και τα άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις.

Η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί αυτή η χρονική ανάσα ανεξάρτητα από το στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκονται τα έργα, εξαιτίας των αντικειμενικών και σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όπως γνωρίζετε, αποτελεί την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» για τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παράταση του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» μόνο για έργα που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο υλοποίησης.

Όπως επισημαίνεται και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 135/11.06.2026 επιστολή του προαναφερόμενου Συλλόγου την οποία σας επισυνάπτουμε, μια τέτοια απόφαση θα είναι άδικη και θα αποκλείσει τους πολίτες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, όπως οι σεισμόπληκτοι, οι πυρόπληκτοι, οι πλημμυροπαθείς και τα άτομα με αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, οι συνέπειες του σεισμού του 2021 εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις λόγω έλλειψης συνεργείων, προβλημάτων στην προμήθεια υλικών και χρονοβόρων διαδικασιών αποκατάστασης.

Οι καθυστερήσεις αυτές δεν οφείλονται στους δικαιούχους. Αντίθετα, η καθυστερημένη έκδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος περιόρισε σημαντικά τον πραγματικό χρόνο υλοποίησης των έργων.

Ως εκ τούτου απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να εξετάσετε το εν λόγω ζήτημα και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση οριζόντιας παράτασης του «Εξοικονομώ 2025» έως τις 31 Αυγούστου 2026 για σεισμόπληκτους, πυρόπληκτους, πλημμυροπαθείς και άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα από το στάδιο προόδου υλοποίησης των έργων τους.

Σε περίπτωση που τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν επιτρέπουν περαιτέρω παράταση, να διασφαλιστεί η συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων μέσω άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου, χωρίς απένταξη των δικαιούχων και χωρίς απώλεια της εγκεκριμένης χρηματοδότησης.

Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τους πλέον ευάλωτους πολίτες και να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα χάσει το δικαίωμα συμμετοχής εξαιτίας αντικειμενικών δυσκολιών που δεν μπορεί να ελέγξει.

Στο παρόν επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. πρωτ. 135/11.06.2026 επιστολή του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα», που αναφέρεται πιο αναλυτικά στο εν λόγω ζήτημα.

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

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