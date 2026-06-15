Το πείραμα του 1667-Ένας γιατρός μεταγγίζει αίμα προβάτου σε έναν 15χρονο που επέζησε

Μια μέρα σαν σήμερα, στις 15 Ιουνίου 1667, ο Γάλλος γιατρός Ζαν-Μπατίστ Ντενίς, προσωπικός γιατρός του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄, πραγματοποίησε μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες μεταγγίσεις αίματος σε άνθρωπο. Ο ασθενής ήταν ένα 15χρονο αγόρι που έπασχε από υψηλό πυρετό και είχε ήδη υποβληθεί σε επανειλημμένες αφαιμάξεις, πρακτική συνηθισμένη στην ιατρική της εποχής. Ο Ντενίς τού μετάγγισε αίμα προβάτου. Το αγόρι επέζησε.

Η επέμβαση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή ιατρική βρισκόταν ανάμεσα στην παρατήρηση, το πείραμα και την επικίνδυνη άγνοια. Λίγες δεκαετίες νωρίτερα, ο Γουίλιαμ Χάρβεϊ είχε περιγράψει την κυκλοφορία του αίματος, ανοίγοντας τον δρόμο για πειράματα που μέχρι τότε θεωρούνταν αδιανόητα. Οι γιατροί άρχισαν να δοκιμάζουν μεταγγίσεις αρχικά σε ζώα και στη συνέχεια σε ανθρώπους, χωρίς όμως να γνωρίζουν τους κινδύνους της ασυμβατότητας.

Η περίπτωση του 15χρονου θεωρήθηκε τότε επιτυχία. Ο νεαρός, σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, ανάρρωσε μετά τη μετάγγιση, γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέρον για τη νέα μέθοδο. Ωστόσο, η αισιοδοξία δεν κράτησε πολύ. Οι επόμενες απόπειρες μεταγγίσεων με αίμα ζώων είχαν σοβαρές επιπλοκές, ενώ ο θάνατος ασθενών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ιατρικούς και νομικούς κύκλους.

Η πρακτική των μεταγγίσεων από ζώο σε άνθρωπο απαγορεύτηκε στη Γαλλία και την Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του 1660, καθώς οι κίνδυνοι ήταν πλέον εμφανείς. Εκείνη την εποχή, οι γιατροί δεν γνώριζαν ούτε τις ομάδες αίματος ούτε τους μηχανισμούς απόρριψης και ασυμβατότητας. Η ανακάλυψη των βασικών ομάδων αίματος θα ερχόταν πολύ αργότερα, στις αρχές του 20ού αιώνα, με το έργο του Καρλ Λαντστάινερ, ο οποίος ανακάλυψε τις βασικές ομάδες αίματος του συστήματος ΑΒΟ.

Η μετάγγιση του 1667 έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πρώτα, αλλά και πιο επικίνδυνα, βήματα της μεταγγισιολογίας.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συμφωνία για το τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν - Υπογράφεται στις 19 Ιουνίου