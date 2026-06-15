Αλλάζει το ωράριο πεζοδρόμησης στην Κριτσά – Δείτε τις ώρες

Το νέο ωράριο πεζοδρόμησης στο ιστορικό κέντρο της Κριτσάς τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026. Αναλυτικότερα:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της Κριτσάς ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης για την εποχιακή πεζοδρόμηση, τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 το νέο ωράριο εφαρμογής του μέτρου.

Η πεζοδρόμηση θα ισχύει καθημερινά από 11:00 έως 21:00.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς, κ. Γιώργος Σκύβαλος, θα εποπτεύει την τήρηση του μέτρου και τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, ενώ σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή έκτακτης ανάγκης θα παρέχεται η απαραίτητη διευκόλυνση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

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