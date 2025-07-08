Μαχαίρωμα έξω από μπαρ στα Μάλια - Συνελήφθη 27χρονος

Στο ΠΑΓΝΗ με τραύματα στην κοιλιακή χώρα νοσηλεύεται ένας 19χρονος Βρετανός, μετά από "θερμό" επεισόδιο στα Μάλια.

Οπως κατήγγειλε στην αστυνομία, έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από έναν νεαρό αλλοδαπό, χθες (7/7) τα ξημερώματα έξω από μπαρ και ενώ επέστρεφε με τους φίλους του στο ξενοδοχείο τους, μετά από διασκέδαση.

Σύμφωνα με τον Βρετανό, ο νεαρός αλλοδαπός βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, και άρχισε να του κορνάρει. Αμέσως μετά, βρήκε από το αυτοκίνητο και τον μαχαίρωσε στην κοιλιά.

Η αστυνομία αξιοποίησε το υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής και ταυτοποίησε ως δράστη της επίθεσης έναν 27χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ:

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 19χρονου επίσης αλλοδαπού στο Ηράκλειο

Συνελήφθη χθες (07.07.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου 27χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος 19χρονου επίσης αλλοδαπού.

Ειδικότερα χθες (07.07.2025) τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, άγνωστος δράστης με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου (μαχαίρι) προκάλεσε σωματικές βλάβες στον 19χρονο. Παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ηρακλείου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, ταυτοποιήθηκε ο 27χρονος ως δράστης της ανωτέρω πράξης ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες (07.07.2025) το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

