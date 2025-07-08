Κρήτη - μεταναστευτικό: Σε ασφυκτικό κλοιό το νησί - "Μάχη" στα νότια παράλια

Έντονη πίεση από μαζικές αφίξεις μεταναστών δέχεται τα τελευταία 24ωρα η Νότια Κρήτη καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 1900 μετανάστες έχουν φτάσει μέσω θαλάσσης στα νότια παραλία από χώρες της Αφρικής.

Οι αποβιβάσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις ακτές του νότου Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Γαύδου και οι αρχές εκφράζουν έντονα την ανησυχία τους για την κλιμάκωση του φαινομένου και τις αντοχές των τοπικών υποδομών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν 3 διαφορετικά περιστατικά διάσωσης στα νότια του Ηρακλείου και οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρονται στο Ηράκλειο προκειμένου να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του παλιού ψυγείου στο λιμάνι.

Ωστόσο η Κρήτη μη έχοντας υποδομές προσωρινής φιλοξενίας πιέζεται ασφυκτικά και η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι λιμενικές αρχές έχουν χάσει το μέτρημα και βρίσκονται κυριολεκτικά στα όριά τους.

Ο Γιώργος Σφακιανάκης πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη λέγοντας ότι από την αρχή του έτους οι μετανάστες που έχουν φτάσει στην Κρήτη έχουν ξεπεράσει τις 9.500 και τόνισε ότι το μεταναστευτικό διαχειρίζεται πλέον με προχειρότητα από το αρμόδιο υπουργείο.

Ο κ. Σφακιανάκης έκανε λόγο για εξαντλημένα στελέχη του Λιμενικού και ζήτησε τον επανασχεδιασμό για την επόμενη ημέρα. Ως λύση εκτίμησε ότι θα πρέπει να γίνει μία διακρατική συμφωνία με την Λιβύη καθώς όπως είπε το λιμενικό δεν μπορεί να προχωρήσει σε αποτροπή.

Και όλα αυτά την ώρα που στον χώρο του εμπορικού λιμένα Ρεθύμνου φιλοξενούνται σε συνθήκες καύσωνα πάνω από 440 μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης ενώ εκατοντάδες είναι και οι μετανάστες που φιλοξενούνται στην Αγυιά Χανίων.

Η σταδιακή αποχώρησή τους θα ξεκινήσει από την Τετάρτη ενώ μία κατάσταση του τύπου "φύγε εσύ έλα εσύ" διαμορφώνεται και στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου επίσης φιλοξενούνται μετανάστες που διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια.

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στο Μανόλη Αργυράκη έκανε λόγο για μία πρωτόγνωρη κατάσταση και προχώρησε μία δημόσια πρόταση σύμφωνα με την οποία πλοία του πολεμικού ναυτικού θα εδρεύουν στα λιμάνια Ηρακλείου και Χανίων και θα μπορούν να εκτελούν τακτικά δρομολόγια προς την Αττική για να μεταφέρουν τους μετανάστες προκειμένου στη συνέχεια να πάνε σε κάποιο κέντρο υποδοχής.

Αυτό όπως είπε ο βουλευτής θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση και να αποσυμφορηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση και να μην χρειάζεται οι άνθρωποι αυτοί να μένουν σε ακατάλληλες συνθήκες μέχρι η Κρήτη να αποκτήσει δομές φιλοξενίας.

Την ίδια ώρα στη Λιβύη βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ο οποίος αναζητά συνεργασία για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.

