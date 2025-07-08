Στη Λιβύη, σήμερα, για το μεταναστευτικό ο Θάνος Πλεύρης

Mε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρχές της χώρας για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού προς την Κρήτη μεταβαίνει σήμερα στη Λιβύη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνοδεύοντας τον αρμόδιο επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ.

Η ευρωπαϊκή αποστολή περιλαμβάνει τους υπουργούς Εσωτερικών της Μάλτας και της Ιταλίας και θα φτάσει στη Λιβύη για συνομιλίες με αξιωματούχους της χώρας, τόσο από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, όσο και από την πλευρά του Χαφτάρ στη Βεγγάζη.

Στόχος της ευρωπαϊκής αποστολής είναι ο συντονισμός με τις τοπικές αρχές για την αποτροπή των παράνομων μεταναστευτικών ροών, που έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο το τελευταίο διάστημα, αλλά και η βελτίωση των διαδικασιών.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίσκεψη στοχεύει όχι απλώς στην προβολή ισχύος, αλλά στην πραγματική διά χειρός συνεργασία με τις λιβυκές αρχές, ώστε να ελεγχθούν οι ροές.

Επιπλέον, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτή η αποστολή εντάσσεται σε μια ευρύτερη διπλωματική και μεταναστευτική στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Λιβύη για τον περιορισμό των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα.

Παράλληλα, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ελλάδας για την ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού και την προστασία των συνόρων της Ε.Ε.

