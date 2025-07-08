Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΕΛΜΕΠΑ: Πόσοι είναι οι αιώνιοι φοιτητές

ΕΚΠΑ, Οικονομικό Αθηνών και ΑΠΘ κρατούν τα σκήπτρα σε «αιώνιους φοιτητές». Όπως αποκάλυψε στην στήλη της «Με το γάντι» η Χριστίνα Κοραή, τα τρία αυτά πανεπιστήμια έχουν εγγεγραμμένους στις λίστες τους φοιτητές και οι αριθμοί ζαλίζουν.
Στο σύνολο οι «αιώνιοι φοιτητές» υπολογίζονται σε περίπου 325.000 και θα δουν την έξοδο από τα πανεπιστήμια καθώς εκπνέει η περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών που δόθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι σε σύσκεψη που έγινε (χθες) στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό αποφασίστηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να καταθέσει ρύθμιση που θα προβλέπει ότι παλιοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 75% του προγράμματος των σπουδών τους και έχουν συμμετάσχει με επιτυχία τουλάχιστον σε δύο εξεταστικές περιόδους των τελευταίων δύο ακαδημαϊκών ετών, θα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη φοίτησή τους για έως δύο επιπλέον εξάμηνα.
Θα υπάρχει πρόβλεψη και για την πρακτική, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία. Γι αυτήν η παράταση μπορεί να ανέλθει σε τρία εξάμηνα.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ
ΕΚΠΑ: 83.970 αιώνιοι φοιτητές
Οικονομικό Παν. Αθήνας: 25.795
ΑΠΘ: 24.836
Παν.Δυτικής Αττικής: 22.520
Πατρών: 19.767
Δυτ.Μακεδονίας: 18.858
Διεθνές Πανεπιστήμιο: 18.492
Θεσσαλίας: 15.940
Πειραιώς: 13.792
ΔΠΘ: 12.268
Ιωαννίνων: 11.394
ΕΛΜΕΠΑ: 11.183
ΠΑΝΤΕΙΟ: 10.714
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 8.504
Παν.Κρήτης: 7.145
Αιγαίου: 5.777
ΙΟΝΙΟ: 4.002
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ: 3.111
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 3.091
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ: 1098
