Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΕΛΜΕΠΑ: Πόσοι είναι οι αιώνιοι φοιτητές

ΕΚΠΑ, Οικονομικό Αθηνών και ΑΠΘ κρατούν τα σκήπτρα σε «αιώνιους φοιτητές». Όπως αποκάλυψε στην στήλη της «Με το γάντι» η Χριστίνα Κοραή, τα τρία αυτά πανεπιστήμια έχουν εγγεγραμμένους στις λίστες τους φοιτητές και οι αριθμοί ζαλίζουν.

Στο σύνολο οι «αιώνιοι φοιτητές» υπολογίζονται σε περίπου 325.000 και θα δουν την έξοδο από τα πανεπιστήμια καθώς εκπνέει η περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών που δόθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι σε σύσκεψη που έγινε (χθες) στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό αποφασίστηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να καταθέσει ρύθμιση που θα προβλέπει ότι παλιοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 75% του προγράμματος των σπουδών τους και έχουν συμμετάσχει με επιτυχία τουλάχιστον σε δύο εξεταστικές περιόδους των τελευταίων δύο ακαδημαϊκών ετών, θα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη φοίτησή τους για έως δύο επιπλέον εξάμηνα.

Θα υπάρχει πρόβλεψη και για την πρακτική, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία. Γι αυτήν η παράταση μπορεί να ανέλθει σε τρία εξάμηνα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ

ΕΚΠΑ: 83.970 αιώνιοι φοιτητές

Οικονομικό Παν. Αθήνας: 25.795

ΑΠΘ: 24.836

Παν.Δυτικής Αττικής: 22.520

Πατρών: 19.767

Δυτ.Μακεδονίας: 18.858

Διεθνές Πανεπιστήμιο: 18.492

Θεσσαλίας: 15.940

Πειραιώς: 13.792

ΔΠΘ: 12.268

Ιωαννίνων: 11.394

ΕΛΜΕΠΑ: 11.183

ΠΑΝΤΕΙΟ: 10.714

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 8.504

Παν.Κρήτης: 7.145

Αιγαίου: 5.777

ΙΟΝΙΟ: 4.002

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ: 3.111

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 3.091

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ: 1098

