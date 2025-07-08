Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Επικίνδυνη η υποστελέχωση της Χειρουργικής, λένε γιατροί και εργαζόμενοι

Για επικίνδυνη υποστελέχωση στην Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου κάνουν λόγο στην ανακοίνωση - καταγγελία τους η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ και ο σύλλογος Εργαζομένων στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σε αυτήν τονίζουν πως "η Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στον ρόλο της.

Τα προγραμματισμένα χειρουργεία αναβάλλονται επ’ αόριστον ενώ τα έκτακτα περιστατικά αντιμετωπίζονται με υπεράνθρωπες προσπάθειες από ελάχιστους γιατρούς".

Αναλυτικά γιατροί και εργαζόμενοι αναφέρουν:

Με αίσθημα ευθύνης και αγανάκτησης, καταγγέλλουμε δημόσια την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στη Χειρουργική Κλινική και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ως αποτέλεσμα της τραγικής υποστελέχωσής τους.

Μια κατάσταση που όχι μόνο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των πολιτών του νομού, αλλά αποτελεί και ξεκάθαρη απόδειξη της αποτυχημένης και αδιάφορης κρατικής πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Η δραματική έλλειψη ιατρικού προσωπικού — και ειδικότερα χειρουργών και γιατρών για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών— δεν είναι ούτε συγκυριακή, ούτε τυχαία.

Είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων επιλογών που υποβαθμίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, απαξιώνουν τους γιατρούς και καθιστούν την περιφερειακή φροντίδα υγείας αναλώσιμη. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της τοπικής κοινωνίας και των υγειονομικών φορέων, η Πολιτεία επιμένει να αγνοεί τις ανάγκες του τόπου και να αποτυγχάνει να εξασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας για μια βασική νοσηλευτική δομή.

Η Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου — πυλώνας της υγειονομικής κάλυψης του νομού — αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στον ρόλο της. Τα προγραμματισμένα χειρουργεία αναβάλλονται επ’ αόριστον, τα έκτακτα περιστατικά αντιμετωπίζονται με υπεράνθρωπες προσπάθειες από ελάχιστους γιατρούς, μετά και από τη μετάθεση ενός από τους εναπομείναντες χειρουργούς, που εργάζονται εξαντλητικά και χωρίς επαρκή στήριξη και οι ασθενείς αναγκάζονται να διακομίζονται σε νοσοκομεία άλλων νομών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την αξιοπρέπειά τους.

Η πολιτική των χαμηλών παροχών και της συστηματικής εγκατάλειψης της δημόσιας υγείας έχει φτάσει στα όριά της. Οι κάτοικοι του Ρεθύμνου δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Διεκδικούμε άμεσα προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού-λοιπού προσωπικού, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους υγειονομικούς και πλήρη λειτουργία της Χειρουργικής Κλινικής. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μετριέται με λογιστικά κριτήρια και δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Απαιτούμε άμεσα λύσεις με προσλήψεις χειρουργών και γιατρών για το ΤΕΠ με αυξημένα κίνητρα".

