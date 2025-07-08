Τζάνειο: Πέθανε η 62χρονη που νοσηλευόταν μετά από λάθος μετάγγιση αίματος

Tην τελευταία της πνοή άφησε το Σαββατοκύριακο η 62χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο Τζάνειο, καθώς είχε υποστεί αιμόλυση, μετά από λάθος μετάγγιση αίματος.

Μπροστά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι γιοι της 62χρονης γυναίκας προχώρησαν σε μία συγκινητική και γενναία απόφαση: να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά των οργάνων της μητέρας τους, προσφέροντας έτσι ελπίδα και ζωή σε άλλους ασθενείς που βρίσκονται σε αναμονή μεταμόσχευσης.

Μάλιστα το βράδυ της Κυριακής έγινε η δωρεά οργάνων, από την 62χρονη γυναίκα έχουν πάρει δύο νεφρούς και τους κερατοειδής.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο πριν από περίπου έναν μήνα και, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, υπέστη λανθασμένη μετάγγιση αίματος, γεγονός που οδήγησε σε σοβαρές επιπλοκές και τελικά σε πολυοργανική ανεπάρκεια.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στη ΜΕΘ, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να διαγνωστεί ως εγκεφαλικά νεκρή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφάλειας στα δημόσια νοσοκομεία και αναμένονται εξελίξεις αναφορικά με τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό ιατρικό λάθος.

Το πόρισμα του Οργανισμού Διαχείρισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) για την υπόθεση της λανθασμένης μετάγγισης αίματος αναφερόταν σε 8 αιτίες και συγκεκριμένα:

Ανθρώπινος παράγοντας

Μη συστηματοποιημένη εκπαίδευση προσωπικού

Απουσία διάκρισης αρμοδιοτήτων και ρόλων μεταξύ νοσηλευτών

Μη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο

Αδυναμία διπλής ταυτοποίησης κατά τη διαδικασία μετάγγισης αίματος

Λανθασμένη πρακτική ταυτοποίησης ασθενούς με τον αριθμό κλίνης

Βλάβη εξοπλισμού που οδήγησε στην ταυτοποίηση μέσω βραχιολιών

Κόπωση του προσωπικού λόγω φόρτου εργασίας

