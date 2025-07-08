Μιχαηλίδου: Πριμ 10.000 ευρώ σε όποιον εγκατασταθεί μόνιμα σε αυτούς τους τρεις δήμους

Μια νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που στοχεύει στην ενίσχυση της πληθυσμιακής και οικονομικής ζωής του ακριτικού Έβρου, αποκάλυψε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Δόμνα Μιχαηλίδου, το κράτος προσφέρει πριμοδότηση 10.000 ευρώ σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα σε Κομοτηνή, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα.

Παράλληλα, συνοδεύεται από πρόσθετες παροχές και διευκολύνσεις, που θα βοηθήσουν τα νέα νοικοκυριά να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην ακριτική αυτή περιοχή της Θράκης.

Η ενίσχυση δεν αφορά εποχιακούς υπαλλήλους ή μεταθέσεις στο Δημόσιο, αλλά αποκλειστικά άτομα και οικογένειες που επιλέγουν να μετακομίσουν και να καθιερωθούν μόνιμα στον Έβρο. Το μέτρο εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο αναζωογόνησης των παραμεθόριων περιοχών, με έμφαση στην πληθυσμιακή ενίσχυση και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.