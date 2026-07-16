Ισπανία: Αγρότης χαρίζει 200 ​​τόνους κρεμμύδια - Δεν τον συμφέρει να τα πουλήσει

Η κατάσταση στην ισπανική ύπαιθρο είναι κάτι που οι αγρότες καταγγέλλουν εδώ και καιρό. Τα έξοδα και η γραφειοκρατία αυξάνονται συνεχώς, ενώ τα κέρδη μόλις που καλύπτουν το κόστος εργασίας (κάτι σαν την Ελλάδα). Αυτές οι σκληρές συνθήκες κάνουν, ορισμένες φορές, τη μεταπώληση του προϊόντος εντελώς ασύμφορη.

Αυτό ακριβώς συνέβη στον Χουάν Μανουέλ Ρομέρο, αγρότη από τη Λεμπρίχα της Σεβίλλης. Τις επόμενες ημέρες σχεδίαζε να συλλέξει περισσότερους από 200 τόνους κρεμμύδια από τα χωράφια του, αλλά, μη βρίσκοντας μια ανταγωνιστική τιμή για να πουλήσει το προϊόν του, πήρε τη δραστική απόφαση να τα... χαρίσει. Για τον λόγο αυτό, απηύθυνε κάλεσμα στους γείτονές του να πάνε να τα πάρουν.

Μια οικονομικά εντελώς ασύμφορη κατάσταση: Τα δίνει όλα δωρεάν

Όπως εξήγησε ο αγρότης στο πρακτορείο ειδήσεων EFE, το κτήμα του βρίσκεται στην περιοχή B12 του δήμου της Σεβίλλης. Εκεί διαθέτει 32,5 στρέμματα γης γεμάτα κρεμμύδια που προσφέρει δωρεάν. Όταν έφτασε η ώρα της συγκομιδής, η τιμή που του πρόσφεραν δεν τον ικανοποίησε: μόλις 13 λεπτά το κιλό, τη στιγμή που στα σούπερ μάρκετ πωλούνται πολύ ακριβότερα.

Αυτή η τιμή καθιστά για τον Ρομέρο εντελώς ασύμφορη τη διαδικασία συγκομιδής και πώλησης. Δεν άξιζε τον κόπο να μαζέψει τόσους τόνους για να τους πουλήσει τόσο φθηνά. Αρχικά σκέφτηκε να οργώσει το χωράφι και να θάψει τα κρεμμύδια, αλλά τελικά επέλεξε να απευθύνει κάλεσμα «για να τα εκμεταλλευτεί όποιος τα έχει ανάγκη».

Από αυτή την εβδομάδα, η ροή των ανθρώπων που πηγαίνουν να μαζέψουν την τροφή δεν έχει σταματήσει. Ο μοναδικός όρος που έθεσε ο αγρότης είναι να διατηρήσουν το χωράφι στην κατάσταση που το βρήκαν, αποφεύγοντας να αφήσουν σκουπίδια, όπως πλαστικές σακούλες.

πηγή: gazzetta.gr

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