Λίβανος: Νέα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον στόχων στο νότιο τμήμα της χώρας

Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα το πρωί στόχους στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν και ΗΠΑ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο τις περιοχές της Ναμπατίγε και της Κφαρτεμπνίτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει επανειλημμένα μετά την ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας με την Ουάσινγκτον ότι αυτό περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ δηλώνει ότι στοχοθετεί τη Χεζμπολάχ, και ο ιρανικός στρατός έχει απειλήσει με "αυστηρή απάντηση", αν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

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