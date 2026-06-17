G7: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και περαιτέρω στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία συμφώνησαν οι ηγέτες της G7 κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Εβιάν της Γαλλίας. Στο τελικό ανακοινωθέν, οι επτά ισχυρότερες βιομηχανικές χώρες του κόσμου επαναβεβαιώνουν τη στήριξή τους στο Κίεβο, δεσμευόμενες για αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και την ενίσχυση των αντιαεροπορικών δυνατοτήτων της χώρας.

Οι ηγέτες της G7 εκτιμούν ότι η παρούσα συγκυρία αποτελεί την κατάλληλη στιγμή για την επιβολή πρόσθετων μέτρων σε βάρος της Μόσχας, κάνοντας λόγο για «νέα ορμή» και «ουκρανική πρόοδο» στα πεδία των μαχών κατά τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, η ομάδα των επτά δεσμεύτηκε να ενισχύσει την Ουκρανία και στον ενεργειακό τομέα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες του επόμενου χειμώνα, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να πλήττουν ενεργειακές εγκαταστάσεις και δίκτυα διανομής.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη σύνοδο «στιγμή στρατηγικής αφύπνισης», ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για «ημέρα ελπίδας» και προοπτική ειρήνης, αναφερόμενος και στην τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουκρανία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: