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Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε κλάματα στην αποφοίτηση του γιου της
λοπεζ
clock 23:00 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε κλάματα στην αποφοιτήση του γιου της Μάξ. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην ξεχωριστή ημέρα του 18χρονου γιου της, συνοδευόμενη από τους γονείς της, Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ και Ντέιβιντ Λόπεζ, τον μάνατζέρ της Μπένι Μεντίνα, καθώς και τον δίδυμο αδερφό του Μαξ, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Όσκαρ αντί για Έμε.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε να σκουπίζει τα δάκρυά της και να ποζάρει χαμογελαστή με μέλη της οικογένειάς της.

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Τζένιφερ Λόπεζ Γιος αποφοιτηση
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