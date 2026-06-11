Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε κλάματα στην αποφοίτηση του γιου της

Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε κλάματα στην αποφοιτήση του γιου της Μάξ. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην ξεχωριστή ημέρα του 18χρονου γιου της, συνοδευόμενη από τους γονείς της, Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ και Ντέιβιντ Λόπεζ, τον μάνατζέρ της Μπένι Μεντίνα, καθώς και τον δίδυμο αδερφό του Μαξ, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Όσκαρ αντί για Έμε.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε να σκουπίζει τα δάκρυά της και να ποζάρει χαμογελαστή με μέλη της οικογένειάς της.

Jennifer Lopez wipes away tears at son Max’s graduation https://t.co/aBrs0Y7kV9 pic.twitter.com/9iLcPgnsIg — Page Six (@PageSix) June 10, 2026

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