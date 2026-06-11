Ηράκλειο - Κτηματολόγιο: Λάθη και παραλείψεις προκαλούν ασφυξία και έξοδα στους ιδιοκτήτες

Πονοκέφαλος και ...έξοδα για τους ιδιοκτήτες προκαλούν τα προβλήματα και οι ελλείψεις που εντοπίζονται στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες του Ηρακλείου, καθώς δεν έχουν αποτυπωθεί στοιχεία κομβικής σημασίας που αφορούν στο σχέδιο πόλης.

Αυτό που διαπιστώνεται μέσα από την ανάγνωση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων, όπως έγραψε το ekriti, είναι ότι δεν έχουν αποτυπωθεί βασικά στοιχεία που έχουν νομική ισχύ όπως είναι τα σχέδια πόλης.

Για παράδειγμα δεν έχουν αποτυπωθεί στους κτηματολογικούς πίνακες οι κοινόχρηστοι χώροι, οι δρόμοι, τα ρέματα, που θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί και να είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο θα «κουμπώσουν» και οι ιδιωτικές ιδιοκτησίες!

Όμως αυτό δεν έγινε προφανώς με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας που όπως υποστηρίζουν από το Δήμο Ηρακλείου και εξηγούν ότι είχε συμβατική υποχρέωση να φροντίσει για να περαστούν όλα αυτά τα στοιχεία.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωση του χτυπά το "καμπανάκι" και εκφράζει τις ενστάσεις του για την πορεία της κτηματογράφησης στην Κρήτη, ζητώντας παράταση και νομοθετικές παρεμβάσεις.

Κάνει λόγο για πλήθος λαθών, τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και στη χωρική αποτύπωση των ακινήτων, προειδοποιώντας ότι η σημερινή διαδικασία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο περιουσίες πολιτών. Επισημαίνεται ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κρήτης, όπως δικαιώματα που βασίζονται σε χρησικτησία, κληροτεμάχια, πράξεις εφαρμογής που χρειάζονται διόρθωση, αλλά και ζητήματα που συνδέονται με δασικούς χάρτες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς να έχει αποδειχθεί η κυριότητά του, εκτοπίζοντας δικαιώματα ιδιωτών.

Περαιτέρω, σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με ιδιοκτησίες στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, το οποίο χρήζει νομοθετικής παρέμβασης, καθώς και με την αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων, δρόμων και ρεμάτων, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.

Εντωμεταξύ στο Ηράκλειο θα βρίσκεται αύριο (Παρασκευή 12/6) ο πρόεδρος του Κτηματολογίου Αθανάσιος Λίπας, ο οποίος θα δώσει το παρών στη ενημερωτική εκδήλωση για την Κτηματογράφηση που θα πραγματοποιηθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, στις 12:00 το μεσημέρι.

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