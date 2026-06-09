Στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του Κτηματολογίου - Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την Κτηματογράφηση

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, σας καλεί να παρευρεθείτε στην Ενημερωτική Εκδήλωση για την ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ της Π.Ε. Ηρακλείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου ώρα 12:00 στο Κτίριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ , Πρεβελάκη & Γρεβενών, παρουσία του Προέδρου & Στελεχών του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης:





• Χαιρετισμοί Φορέων, κ. Μαρία Λυδάκη, Πρόεδρος ΤΕΕ ΤΑΚ, κ. Αθανάσιος Λίπας, Πρόεδρος «Ελληνικό Κτηματολόγιο»



• Πορεία Κτηματογράφησης, βασικά ορόσημα και προθεσμίες - Γενική Διευθύντρια «Ελληνικό Κτηματολόγιο», κ. Ολυμπία Μαρκέλλου



• Διαδικασία ανάρτησης και διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στην Π.Ε. Ηρακλείου (Ν. 2308/95, Ν.5142/2024) – Διευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Δικηγόρος κ. Ελεονώρα Ανδρεδάκη, Υπεύθυνη Νομικής Παρακολούθησης, Νομική Διεύθυνση «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Δικηγόρος κ. Ιωάννα Ρουβέλλα



• ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ



• Η Μελέτη Κτηματογράφησης της Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο της Σύμβασης της «Μελέτης Κτηματογράφησης και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (ΚΤ5-31) – Διευθύντρια Διεύθυνσης Έργων «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Τοπογράφος Μηχανικός κ. Αριστέα Ιωαννίδη



• Ερωτήσεις – Απαντήσεις:



o Νομικά ζητήματα: κ. Ιωάννα Ρουβέλλα Δικηγόρος, Υπεύθυνη Νομικής Παρακολούθησης Μελέτης ΚΤ5-31



o Τεχνικά ζητήματα: κ. Φερονίκη Λιόντα Τοπογράφος Μηχανικός, Υποδιευθύντρια Διοίκησης Έργων, κ. Ευαγγελία Φύσσα Τοπογράφος Μηχανικός, Επιβλέπουσα Μηχανικός Μελέτης ΚΤ5-31



o Ειδικά ζητήματα: Εκπρόσωπος από την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ELPHO ΕΠΕ – GEOMATICS A.E. - ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. - ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε.» - GEOTECH – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ–ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΣΜΑΡΑΓΔΗ



ΜΑΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Κ/ΞΙΑ ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ».



• ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

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