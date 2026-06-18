Κρήτη: Ιερές εικόνες και εκκλησιαστικά βιβλία πεταμένα σε κάδο (βίντεο)

Αίσθηση και ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων η ανακάλυψη μεγάλου αριθμού θρησκευτικών εικόνων και εκκλησιαστικών βιβλίων μέσα σε κάδο ανακύκλωσης στην περιοχή των Περιβολίων.

Το περιστατικό γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Περιβολίων, Πέτρος Μιχαηλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για μια εικόνα που προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα αντικείμενα ήταν τοποθετημένα ανάμεσα σε άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ είχαν καλυφθεί με χαρτόκουτες, γεγονός που δημιούργησε πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο και τις συνθήκες απόρριψής τους.

Η παρουσία εκκλησιαστικών βιβλίων και ιερών εικόνων σε κάδο ανακύκλωσης προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς πρόκειται για αντικείμενα που συνδέονται όχι μόνο με τη θρησκευτική πίστη, αλλά και με την πολιτιστική παράδοση του τόπου.

Το συμβάν έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με την ορθή διαχείριση παλαιών ή φθαρμένων θρησκευτικών αντικειμένων, ενώ αρκετοί κάτοικοι εκφράζουν την άποψη ότι θα έπρεπε να ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες για την απομάκρυνση ή την παράδοσή τους σε αρμόδιους εκκλησιαστικούς φορείς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εικόνων και των βιβλίων, ούτε για το ποιος τα τοποθέτησε στον κάδο, με το περιστατικό να εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και συζητήσεις στην τοπική κοινωνία.

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