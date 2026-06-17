Κτηνοτρόφοι Ηρακλείου: «Φτάνει πια» – Σφοδρές αντιδράσεις για το σύστημα επιδοτήσεων

Σε οριακή κατάσταση, σύμφωνα με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου, βρίσκεται ο κτηνοτροφικός κλάδος της Κρήτης, ο οποίος καταγγέλλει σωρευτικά προβλήματα στη διαχείριση των βοσκοτόπων, στις ενισχύσεις και στις ρυθμίσεις της πολιτείας. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, τα μη επιλέξιμα βοσκοτόπια, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της «τεχνικής λύσης», οδηγούν σε αποκλεισμό σημαντικού αριθμού ζώων από τις ενισχύσεις, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για τους παραγωγούς.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για άνιση μεταχείριση των ντόπιων φυλών σε σχέση με τα εισαγόμενα ζώα, καθώς αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της παραγωγικότητας έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιλέξιμων ζώων στην Κρήτη. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε καθυστερήσεις πληρωμών, προβλήματα στα οικολογικά σχήματα και αβεβαιότητα γύρω από τη βιολογική κτηνοτροφία, ενώ τίθεται και ζήτημα κόστους για νέες υποχρεωτικές διαδικασίες σήμανσης ζώων.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος ζητά άμεσες παρεμβάσεις, με βασικά αιτήματα την αναγνώριση των βοσκοτόπων της Κρήτης, την τροποποίηση του πλαισίου υπολογισμού των επιλέξιμων ζώων, την κάλυψη του κόστους σήμανσης από το κράτος, καθώς και την έγκαιρη καταβολή όλων των ενισχύσεων. Όπως τονίζεται, ο κλάδος βρίσκεται σε οριακό σημείο και δεν αντέχει περαιτέρω καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις.

Σε σχετική ανακοινωση αναφέρονται τα εξής:

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου την Τρίτη 9/6/2025 εξετάσαμε την κατάσταση που βρίσκεται ο κτηνοτροφικό κόσμος της Κρήτης και διαπιστώσαμε τα παρακάτω.

Οι βοσκότοποι που διατηρούμε τα ζώα μας εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται μη επιλέξιμοι με αποτέλεσμα να είμαστε εξαρτώμενοι από την όποια τεχνική λύση μας προσφέρει» το Υπουργείο

Η απόφαση του περασμένου Νοέμβρη εξισώνει σε παραγωγικό επίπεδο τα ζώα μας των ντόπιων φυλών της Κρήτης με τα υπερδιπλάσιου βάρους ξενικά εισαγόμενα ζώα, προκειμένου να υπολογίσει τα επιλέξιμα για βοσκοτόπους της τεχνικής λύσης με αποτέλεσμα τα μισά ζώα να είναι μη επιλέξιμα στην Κρήτη.

Ενημερωθήκαμε τον προηγούμενο μήνα για την απόφαση να ξανασημάνουμε με βώλους τα ήδη σημασμένα με ηλεκτρονικά ενώτια ζώα μας και μάλιστα με δικό μας κόστος γιατί έτσι υποσχέθηκε η νέα αρχή ελέγχου στην Ε.Ε.

Ενημερωθήκαμε από τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι καταργεί το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και παγώνει τα βιολογικά μέχρι νεότερας. Έτσι όλοι όσοι είχαν την διαβεβαίωση ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα εφόσον είναι εντάξει μετά τους ελέγχους (τα 2/3 των ελεγχθέντων κατά τον Υπουργό) απορρίπτονται 9 μήνες μετά το τέλος των ελέγχων και ενώ εξακολουθούν να υφίστανται το κόστος της μετατροπής της εκτροφής τους σε Βιολογική.

Ενώ τα οικολογικά σχήματα του 2025 δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, η ΑΑΔΕ φροντίζει να μαζεύει χρήματα αχρεώστητα για πληρωμές του 2023 για τις οποίες δεν φέρουν καμιά ευθύνη οι κτηνοτρόφοι. Προφανώς από κάπου πρέπει να βγουν τα πρόστιμα που έβαλε η Ε.Ε. στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα οποία πάλι καμία ευθύνη δεν φέρουν οι κτηνοτρόφοι.

Ενώ κτηνοτρόφοι στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης έχουν ολοκληρώσει τις επενδύσεις και έχουν ελεγχθεί από τις ΔΑΟΚ με βάση τα ισχύοντα, περιμένουν απλήρωτοι αρκετούς μήνες με ευθύνη του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ. Έτσι οι τράπεζες που έχουν δανείσει τους κτηνοτρόφους τρίβουν τα χέρια τους γιατί θα εισπράξουν ξεκούραστα ένα μεγάλο μέρος της επιδότησης που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι ως τοκοχρεολύσια.

Νέοι κτηνοτρόφοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών το 2021, παρά τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων πήραν ως δικαιώματα ψίχουλα, ενώ αντίθετα πήραν το σύνολο των υποχρεώσεων. Επιπλέον ενώ θα έπρεπε να έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την αποπληρωμή τους τον Ιούνιο του 2025, σήμερα, ένα χρόνο μετά δεν έχει ανοίξει ακόμα. Νέοι κτηνοτρόφοι που αιτήθηκαν την ένταξή τους στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών το 2024, περιμένουν ακόμα τα αποτελέσματα ενώ οι υποχρεώσεις τους έχουν ξεκινήσει από τον Γενάρη του 2025!!

Σήμερα λέμε λοιπόν ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Ο κλάδος μας δεν έχει άλλες αντοχές και ούτε δέχεται να γίνει πειραματόζωο της ΑΑΔΕ Ζητούμε άμεσα:

1. Αναγνώριση των βοσκοτόπων του νησιού μας

2. Τροποποίηση ως προς τα παραγωγικά δεδομένα της ΥΑ 3378/26-11-2025 για την νησιώτικη Ελλάδα με μείωση στο 50% της προβλεπόμενης στην ηπειρωτική παραγωγής σε γάλα και κρέας, για τον προσδιορισμό του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για βοσκότοπο Τεχνικής Λύσης.

3. Ανάληψη του κόστους της σήμανσης των αιγοπροβάτων με βώλους από το Κράτος, στο σύνολό του (βώλοι και τοποθέτησή τους ). Εμείς έχουμε σημάνει τα ζώα μας με όσα όριζε η νομοθεσία. Όποιος ανέλαβε την υποχρέωση της επιπλέον σήμανσης να αναλάβει και το κόστος της.

4. Να ανοίξει το σύστημα για να αιτηθούν οι κτηνοτρόφοι για τους οποίους δεν υπήρξαν απορριπτικά ευρήματα κατά τους ελέγχους του 2025, να ενταχθούν στο οικολογικό σχήμα της Διατήρησης της Βιολογικής Κτηνοτροφίας καθώς είναι δικαιούχοι για το 2025. Οι ίδιοι να αποζημιωθούν από το Κράτος για το 2024.

5. Να πληρωθεί το οικολογικό σχήμα της Διατήρησης της Βιολογικής Κτηνοτροφία για όσους ολοκλήρωσαν το μέτρο της μετατροπής των εκτροφών τους το διάστημα 2022- 2024 και εξακολουθούν να τηρούν τις προϋποθέσεις.

6. Να ενημερωθούμε άμεσα για το επίπεδο που βρίσκεται το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης για την Κρήτη και να συμμετέχουμε με τους τεχνικούς μας συμβούλους στην διαμόρφωσή του.

7. Να σταματήσουν οι καταλογισμοί και τα αχρεώστητα για λάθη που έχει κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα προηγούμενα χρόνια και για τα οποία δεν φέρει καμιά ευθύνη ο κτηνοτρόφος.

8. Πληρωμές στην ώρα τους για τις άμεσες ενισχύσεις του πυλώνα | που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι μέλη μας για την τρέχουσα χρονιά. Πληρωμές των Οικολογικών σχημάτων εντός του έτους εφαρμογής τους.

9. Άμεση πληρωμή όλων των νόμιμων ενισχύσεων του πυλώνα ΙΙ στα:

.Σχέδια Βελτίωσης,

2η δόση εξόφλησης για τους Νέους Κτηνοτρόφους του μέτρου του 2021.

• Αποτελέσματα και προκαταβολή για τους Νέους Κτηνοτρόφους του 2024.

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