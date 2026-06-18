Η επίσημη θέση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για την Κρήνη Μοροζίνι

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου εξέδωσε επίσημη απάντηση σχετικά με τις πρόσφατες εργασίες και την περίφραξη στην Κρήνη Μοροζίνι, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τοπικούς και τουριστικούς φορείς.

Οι εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες για τη συντήρηση και την προστασία του μνημείου ενώ τοποθετήθηκε περίφραξη για την ασφάλεια των περαστικών και του προσωπικού κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Συγκεκριμένα:

Αναφορικά με δημοσιεύματα και δηλώσεις φορέων που είδαν το φως της δημοσιότητας και καταλογίζουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου «για μια ακόμη φορά (άραγε ποιες ήταν οι προηγούμενες;) έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή της πόλης» με αφορμή την έναρξη των εργασιών συντήρησης της Κρήνης Μοροζίνι, η Εφορεία οφείλει καταρχήν να ξεκαθαρίσει ότι:

Διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των εγκεκριμένων από το ΥΠΠΟ εργασιών συντήρησης είναι η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία έχει την πλήρη διαχείριση του έργου, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού προγραμματισμού των εργασιών. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου παρέχει όποια συνδρομή της ζητηθεί για την ομαλή υλοποίηση των εργασιών. Κατά συνέπεια όσα καταλογίζονται στην Εφορεία για τον προγραμματισμό και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών είναι απολύτως ανακριβή.

Επισημαίνουμε επίσης ότι η ΔΣΑΝΜ ενημέρωσε εκ των προτέρων το Δήμο Ηρακλείου για τον προγραμματισμό των εργασιών καθώς και για την τοποθέτηση της προστατευτικής περίφραξης τόσο σε προσωπική συνάντηση της Διευθύντριάς της κ. Μ. Μερτζάνη με το Δήμαρχο Ηρακλείου στις 11/5/2016 όσο και με το υπ’ αρ. 246161/3-6-2026 έγγραφό της που κοινοποιήθηκε στην Εφορεία και επισυνάπτεται.

Η τοποθέτηση της προσωρινής περίφραξης του χώρου εργασίας των συντηρητών για λόγους προστασίας του εργοταξίου της ΔΣΑΝΜ και του μνημείου, όπως επιβάλλεται από τους κανονισμούς, ουδόλως παρακωλύει τη λειτουργία των πέριξ καταστημάτων και την κίνηση των επισκεπτών, αφού περιορίζεται στην ήδη καθορισμένη ζώνη προστασίας του μνημείου, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στους επισκέπτες της πλατείας, όχι μόνο να βλέπουν το μνημείο, αλλά και να παρακολουθούν τις εργασίες συντήρησής του. Η ίδια περίφραξη είχε τοποθετηθεί κατά τη διενέργεια των διαγνωστικών εργασιών και αποτυπώσεων στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης. Επί της περίφραξης έχει προβλεφθεί από τη ΔΣΑΝΜ η τοποθέτηση πληροφοριακού υλικού. Απορεί βεβαίως κανείς με το όψιμο ενδιαφέρον ορισμένων, οι οποίοι ενοχλήθηκαν από τη μορφή της προσωρινής περίφραξης, ενώ δεν έχουν επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία για την κατάσταση που επικρατεί στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου ή τους βανδαλισμούς που αυτό υφίσταται σε κάθε οπαδικό πανηγυρισμό.

Απαντώντας στην άποψη επαγγελματικών φορέων δραστηριοποιούμενων στον τουρισμό, ότι «σε κάθε πόλη που σέβεται τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και

τους επισκέπτες της αντίστοιχες εργασίες προγραμματίζονται μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία», οφείλουμε να απαντήσουμε ότι «σε κάθε πόλη που σέβεται την ιστορία και τα μνημεία της, οι επείγουσες εργασίες συντήρησης και προστασίας μνημείων μείζονος πολιτιστικής αξίας που βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως η Κρήνη Μοροζίνι, εκτελούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις.

Τέλος, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου οφείλει ευχαριστίες στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων για την προτεραιότητα που έχει δώσει στη συντήρηση της Κρήνης Μοροζίνι, τόσο με την ανάθεση των αναγκαίων διαγνωστικών εργασιών και την εκπόνηση μιας εμπεριστατωμένης μελέτης που στοχεύει στην διάσωση του μνημείου, όσο και με την ανάθεση του έργου συντήρησης και αποκατάστασης της κρήνης με δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού της.

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