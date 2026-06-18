Κρήτη: Εκτός ελέγχου η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια - Καλύτερα ο 14χρονος στο ΠΑΓΝΗ

Ανεξέλεγκτη μοιάζει πλέον η κατάσταση με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων από ανήλικους στην Κρήτη, καθώς σχεδόν καθημερινά καταγράφονται ατυχήματα και τραυματισμοί, ορισμένοι μάλιστα ιδιαίτερα σοβαροί. Η εικόνα είναι γνώριμη σε γειτονιές και κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου αλλά και άλλων περιοχών του νησιού.

Ανήλικοι κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα αναπτύσσοντας ταχύτητα, πολλές φορές χωρίς να φορούν προστατευτικό κράνος και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά που καταλήγουν στα νοσοκομεία.

Τα τελευταία περιστατικά έρχονται να ενισχύσουν τον προβληματισμό. Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος από την περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού ποδηλάτου που οδηγούσε στον δρόμο Ροδάκινο - Κούμοι και έπεσε από γέφυρα σε κοίτη ποταμού.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, ο ανήλικος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, φέρει πολλαπλές κακώσεις και αναμένεται να υποβληθεί σε συμπληρωματικές εξετάσεις, προκειμένου οι γιατροί να αποφασίσουν αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση ορθοπεδικών τραυμάτων.

Την ίδια ώρα, ενθαρρυντικά είναι τα νέα για τον 14χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από ανατροπή ηλεκτρικού πατινιού στις Δαφνές Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο ανήλικος αποσωληνώθηκε σήμερα και, εφόσον η πορεία της υγείας του συνεχίσει να εξελίσσεται ομαλά, αναμένεται τις επόμενες ώρες να εξέλθει από τη ΜΕΘ Παίδων.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του παιδιού έχει αποδώσει το ατύχημα σε κακοτεχνία του οδοστρώματος.

Παράλληλα, σοβαρή παραμένει η κατάσταση του 40χρονου άνδρα που τραυματίστηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Ο άνδρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου εδώ και περίπου ενάμιση μήνα, έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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