Κούβα: Άνδρας πέρασε τη θάλασσα ολομόναχος με 500 κιλά εφοδίων για πληγείσες οικογένειες

Η Κούβα γίνεται ο προορισμός ανθρωπιάς και το κέντρο μιας συγκινητικής ιστορίας αλληλεγγύης που ξεκίνησε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στον Παναμά. Ένας ναυτικός αποφάσισε να μετατρέψει το προσωπικό του ταξίδι σε μια αποστολή ανθρωπιάς, γεμίζοντας το σκάφος του με τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης προκειμένου να τα μεταφέρει σε ανθρώπους που δοκιμάζονται από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στο νησί της Καραϊβικής.

Χωρίς τη στήριξη κάποιου μεγάλου οργανισμού και έχοντας ως βασικό κίνητρο την προσφορά, διέσχισε μόνος του τη θάλασσα μεταφέροντας περίπου μισό τόνο ανθρωπιστικής βοήθειας συνολικής αξίας που ξεπερνούσε τα 6.000 ευρώ. Η αποστολή του μπορεί να μην αλλάζει την καθημερινότητα μιας ολόκληρης χώρας, ωστόσο αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η αλληλεγγύη εξακολουθεί να έχει θέση σε έναν κόσμο που συχνά κυριαρχείται από δυσάρεστες ειδήσεις.

Κούβα: Η αποστολή που ξεκίνησε από μια απλή ιδέα

Το ταξίδι είχε αφετηρία τον Παναμά και τελικό προορισμό το Σαντιάγο ντε Κούβα, στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού. Στο σκάφος βρίσκονταν περίπου 500 κιλά προϊόντων που είχαν συγκεντρωθεί με σκοπό να διανεμηθούν σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Ανάμεσα στα είδη που μεταφέρθηκαν υπήρχαν όσπρια, κονσέρβες τόνου και κοτόπουλου, βρεφικό γάλα σε σκόνη, παιδικές πολυβιταμίνες, παυσίπονα, σιρόπια για τον βήχα, είδη προσωπικής υγιεινής και υγειονομικό υλικό.

Ο ίδιος ο ναυτικός εξήγησε ότι η αποστολή οργανώθηκε σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή βοήθειας προς την Κούβα. Στόχος ήταν να φτάσουν βασικά αγαθά σε οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και καθημερινές ανάγκες. Παρά το μέγεθος της προσπάθειας, ο ίδιος δεν έκρυψε ότι αντιλαμβάνεται τα όρια μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Όπως ανέφερε, η ποσότητα που μεταφέρθηκε αποτελεί ουσιαστικά «μια σταγόνα στον ωκεανό», ωστόσο θεωρεί ότι ακόμη και αυτή η μικρή βοήθεια μπορεί να κάνει τη διαφορά σε ανθρώπους που τη χρειάζονται.







Οι έλεγχοι και η παράδοση της βοήθειας

Η άφιξη στο νησί δεν συνοδεύτηκε από μια απλή διαδικασία αποβίβασης. Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένους τελωνειακούς και μεταναστευτικούς ελέγχους πριν του επιτρέψουν να προχωρήσει στην εκφόρτωση. Οι έλεγχοι αφορούσαν τόσο το περιεχόμενο της βοήθειας όσο και τον εξοπλισμό του σκάφους. Οι αρμόδιοι εξέτασαν λεπτομερώς τα προϊόντα, τα μέσα επικοινωνίας και κάθε τεχνικό εξάρτημα που μετέφερε μαζί του. Η διαδικασία διήρκεσε σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα, ωστόσο ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και τελικά δόθηκε η απαραίτητη άδεια για τη μεταφορά των προμηθειών.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η βοήθεια παραδόθηκε στην Caritas, τη φιλανθρωπική οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας που δραστηριοποιείται στην Κούβα. Μέσα από το δίκτυο της οργάνωσης, τα τρόφιμα και τα φάρμακα επρόκειτο να διανεμηθούν σε οικογένειες και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Εκπρόσωποι της Caritas συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία μεταφοράς και διανομής των προϊόντων. Για τον ίδιο τον ναυτικό, το σημαντικότερο στοιχείο της αποστολής ήταν να διασφαλίσει ότι η βοήθεια θα φτάσει πράγματι στους ανθρώπους για τους οποίους προοριζόταν.

Η καθημερινότητα που αντίκρισε στο νησί

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κούβα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και να αποκτήσει μια πιο άμεση εικόνα της κατάστασης που επικρατεί. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, πολλοί πολίτες μίλησαν για σοβαρές ελλείψεις σε βασικά αγαθά, για χαμηλά εισοδήματα και για τις δυσκολίες που δημιουργούν οι συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης. Όπως του ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, σε ορισμένες περιπτώσεις το ηλεκτρικό ρεύμα είναι διαθέσιμο μόνο για λίγες ώρες μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος των καυσίμων έχει οδηγήσει αρκετές οικογένειες στην επιλογή του κάρβουνου για το μαγείρεμα.

Οι μαρτυρίες αυτές αποτυπώνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, αλλά και τον λόγο για τον οποίο ακόμη και μια περιορισμένη ανθρωπιστική αποστολή μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ιωάννα Τούνη: Γιατί δεν πήγε στα Mad VMA



