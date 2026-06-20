Μουντιάλ 2026: Σαρωτική η Ολλανδία, 5-1 την Σουηδία (βίντεο)

Η Ολλανδία συνέτριψε στο Χιούστον τη Σουηδία με 5-1 και εξασφάλισε την πρόκριση της στους ''32'' του Μουντιάλ 2026.

Σκόρερ για τους Ολλανδούς χρίστηκαν οι Μπρόμπεϊ και Χάκπο με δύο γκολ έκαστος, για την Σουηδία μείωσε ο Ελάνγκα, ενώ ο Σάμερβιλ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.

Η Ολλανδία ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση, καθώς μόλις στο έκτο λεπτό πήρε κεφάλι στο σκορ όταν Χάκπο πήρε την μπάλα από τα αριστερά και έκανε το γύρισμα για τον Μπρόμπεϊ που από κοντά έκανε το 1-0 για τους Οράνιε. Οι Σουηδοί λίγο έλειψε να απαντήσουν άμεσα στο τέρμα του επιθετικού της Σάντερλαντ, με τον Γιόκερες να παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή και να δοκιμάζει τα πόδια του αλλά ο Βερμπρούγκεν απέκρουσε με το πόδι. Οι “Οράνιε” δεν κατέβασαν ταχύτητα μετά το γρήγορο τέρμα που σημείωσαν και βρήκαν και δεύτερο γκολ, όταν ο Ντάμφρις έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Μπρόμπεϊ με προβολή έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 στο 16ο λεπτό.

Όσο περνούσαν τα λεπτά οι Σουηδοί έπαιρναν περισσότερα μέτρα στο γήπεδο και στο 36′ απείλησαν εκ νέου με τον Γιόκερες να κάνει το πλασέ από τα αριστερά μέσα από την περιοχή, μετά από πάσα του Ίσακ αλλά ο Βερμπρούγκεν αποσόβησε τον κίνδυνο. Οι Σκανδιναβοί συνέχισαν να απειλούν με τον Αγιάρι να παίρνει τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και να δοκιμάζει τα πόδια του αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους οι Σκανδιναβοί βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με κεφαλιά του Λάγκερμπιλκε αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε για οφσάιντ. Στιγμές πριν ο Όλιβερ στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια ο Βερμπρούγκεν είπε ακόμα ένα «όχι» στους Σουηδούς με τον Αγιάρι να κάνει το σουτ αλλά ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ διατηρώντας το 2-0 υπέρ των “Οράνιε”.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως και το πρώτο με την Ολλανδία βρίσκει δίχτυα. Ο Σάμερβιλ στο 47′ πήρε την μπάλα από τα δεξιά και αφού απέφυγε τους αντιπάλους του πάσαρε στον Ντάμφρις που έκανε γύρισμα μισό γκολ στο δεύτερο δοκάρι, για τον Χάκπο με τον επιθετικό της Λίβερπουλ να διαμορφώνει στην κενή εστία το 3-0. Λίγα λεπτά αργότερα μπήκαν ουσιαστικά τίτλοι τέλους στην αναμέτρηση, αφού ο Χάκπο μετά από ατομική ενέργεια νίκησε τον Νόρντφελντ κάνοντας το 4-0 δίνοντας έτσι διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των “Οράνιε” στο 54′. Οι Σουηδοί βρήκαν το τέρμα της μείωσης στο 59′ με τον Ίσακ να βρίσκει τον Ελάνγκα και αυτός πλάσαρε εύστοχα τον Βερμπρούγκεν κάνοντας το 4-1. Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης ο ρυθμός έπεσε με την Ολλανδία να βρίσκει και πέμπτο τέρμα με τον Ντεπάι να μοιράζει στον Σάμερβιλ και αυτός με πλασέ πέτυχε το δεύτερο τέρμα του στην διοργάνωση διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.

ΓΚΟΛ: 6′, 16′ Μπρόμπεϊ, 47′, 54′ Χάκπο, 88′ Σάμερβιλ / 59′ Ελάνγκα



ΚΙΤΡΙΝΕΣ: / 53′ Γκούντμουτσον



ΚΟΚΚΙΝΕΣ:



ΔΟΚΑΡΙ:

Ολλανδία: Βερμπρούγκεν, Βαν Ντάικ, Βαν Χέκε, Βαν Ντε Βεν, Ντάμφρις, Γκράβενμπεργκ, Ράιντερς (59′ Τιλ), Ντε Γιονγκ (59′ Κουπμάινερς), Χάκπο, Μάλεν (45′ Σάμερβιλ), Μπρόμπεϊ

Σουηδία: Νόρντφελντ, Λάγκερμπιλκε, Λίντελοφ, Χίεν, Γκούντμουνσον, Μπέρναντσον (55′ Ελάνγκα), Νίγκρεν (56′ Μπέργκβαλ), Κάρλστρομ (56′ Ζενέλι), Αγιάρι, Ίσακ, Γκιόκερες