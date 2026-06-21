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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί!(vid)

γερμανια
clock 01:10 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Κλασική Γερμανία, επιβεβαίωσε τη θρυλική «ατάκα» του Γκάρι Λίνεκερ και επικράτησε 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού με ανατροπή και το νικητήριο γκολ στο 90+4΄! Η Ακτή κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά στο τέλος το ματς το κερδίζουν οι Γερμανοί, όπως είχε πει ο Άγγλος κι έτσι προκρίθηκαν στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με δύο νίκες στον 5ο όμιλο της διοργάνωσης. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Ντενίζ Ούνταβ που μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε τα γκολ της ανατροπής.

Από την αρχή του παιχνιδιού φάνηκε ότι οι «Ελέφαντες» μπήκαν αποφασισμένοι για την έκπληξη. Στο 30΄ από ατομική ενέργεια του ασταμάτητου Ντιομαντέ, ο αρχηγός Φρανκ Κεσιέ άνοιξε το σκορ. Στη συνέχεια η Ακτή θωρακίστηκε στην άμυνα με σκοπό να «χτυπήσει» στην μετάβαση. Η «μάνσαφτ» άδειχνε ανήμπορη να αντιδράση, μέχρι που η λύση ήρθε από δύο αλλαγές του Νάγκελσμάν. Στο 68΄ ο Λιούλινγκ σέντραρε από δεξιά και ο Ντενίζ Ούνταβ με προβολή πάνω στην κίνηση ισοφάρισε. Η πίεση των Γερμανών εντάθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά το 85΄ καθώς οι αντίπαλοι έμειναν από δυνάμεις. Έτσι, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ούνταβ παρέλαβε την «ασίστ» του Ενμέτσα και με άμεση εκτέλεση έγραψε το 2-1 βάζοντας την υπογραφή του σε μία μεγάλη ανατροπή.



 Διαιτητής: Χουάν Γκαμπριέλ Μπενίτες (Παραγουάη)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ (46΄ Ρούντιγκερ), Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς (60΄ Αμίρι), Σανέ (60΄ Λιούλινγκ), Μουσιάλα (60΄ Ούνταβ), Βιρτς, Χάβερτς (85΄ Γκορέτσκα)

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (Εμερς Φαέ): Γ. Φοφανά, Κόναν, Σινγκό (82΄ Ντουέ), Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ (75΄ Σεκό Φοφανά), Ουλαΐ, Μπονί (75΄ Γκεσάν), Ντιάλο (75΄ Αντιγκρά), Ντιομαντέ (85΄ Πεπέ)

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