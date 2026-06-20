Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στην Κορινθία – Παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σε πλήρη ύφεση είναι οι δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίς το απόγευμα στην Κορινθία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πυροσβεστική οριοθετήθηκαν τα μέτωπα στην περιοχή Άνω Αλμυρή Κορινθίας και στην περιοχή Αγγελοκαστρο Κορινθίας

Για την αντιμετώπισή τους κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα στις επιχειρήσεις συμμετέχουν συνολικά 116 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.



Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.





Εκδηλώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Όπως επισημαίνεται παρά την ταυτόχρονη εκδήλωση των δύο πυρκαγιών με διάφορα 1 λεπτού οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν και τις δύο πυρκαγιές σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορίνθιας έχει μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για την διερεύνηση των αιτίων τους.

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