ΟΦΗ: Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Σαλσέδο, σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ

Δημοσιεύματα από την Ιταλία εμπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον Έντι Σαλσέδο, ωστόσο οι Πειραιώτες δεν «παίζουν» μόνοι τους στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ρούντι Γκαλέτι, οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον επιθετικό που έμεινε ελεύθερος από τον ΟΦΗ, ενώ επίσης ενδιαφέρον έχει εκφράσει η Λεβάντε, μαζί με άλλες ισπανικές ομάδες που δεν κατονομάζονται, όπως επίσης και μερικά ιταλικά κλαμπ.

🚨🔥 EXCL | Olympiacos, Spanish clubs including Levante and several Italian sides are showing interest in Eddie Salcedo as a free agent after his impressive season with OFI Crete.







The former Inter striker is expected to decide his next destination in the near future. pic.twitter.com/JpDK4tk6zZ — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 20, 2026

Ο Σαλσέδο άλλωστε έχει καλό όνομα στην Ιταλία καθώς πριν αποκτηθεί από τον ΟΦΗ, ανήκε στην Ιντερ και είχε αγωνιστεί δανεικός σε άλλες ομάδες της γειτονικής χώρας.

Με τα τωρινά δεδομένα ο Σαλσέδο είναι απίθανο να ανανεώσει με τον ΟΦΗ καθώς αξιώνει συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές περίπου 600.000 ευρώ.

Ο Σαλσέδο ήρθε ως δανεικός στον ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2024 και σε δύο χρόνια με τη φανέλα των Κρητικών σημείωσε 15 γκολ σε 50 επίσημες συμμετοχές, ενώ ήταν και ένας εκ των πρωταγωνιστών στη φετινή κατάκτηση του Κυπέλλου από την Κρητική ομάδα.

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