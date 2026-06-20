ΣΑΒ.20 Ιου 2026 21:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Σαλσέδο, σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ

σαλσεδο
clock 20:21 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Δημοσιεύματα από την Ιταλία εμπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον Έντι Σαλσέδο, ωστόσο οι Πειραιώτες δεν «παίζουν» μόνοι τους στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ρούντι Γκαλέτι, οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον επιθετικό που έμεινε ελεύθερος από τον ΟΦΗ, ενώ επίσης ενδιαφέρον έχει εκφράσει η Λεβάντε, μαζί με άλλες ισπανικές ομάδες που δεν κατονομάζονται, όπως επίσης και μερικά ιταλικά κλαμπ.

Ο Σαλσέδο άλλωστε έχει καλό όνομα στην Ιταλία καθώς πριν αποκτηθεί από τον ΟΦΗ, ανήκε στην Ιντερ και είχε αγωνιστεί δανεικός σε άλλες ομάδες της γειτονικής χώρας.

Με τα τωρινά δεδομένα ο Σαλσέδο είναι απίθανο να ανανεώσει με τον ΟΦΗ καθώς αξιώνει συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές περίπου 600.000 ευρώ.

Ο Σαλσέδο ήρθε ως δανεικός στον ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2024 και σε δύο χρόνια με τη φανέλα των Κρητικών σημείωσε 15 γκολ σε 50 επίσημες συμμετοχές, ενώ ήταν και ένας εκ των πρωταγωνιστών στη φετινή κατάκτηση του Κυπέλλου από την Κρητική ομάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παναθηναϊκός: «Πράσινος» ο Καμαρά για 4 χρόνια (video)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη Ολυμπιακός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis